Milas'ta zeytin şenliği Melek Mosso konseri le sona erdi Zeytin üreticisi için düzenlenen şenlikte, eli nasırlıların yerine zeytinle alakası olmayanlar doyasıya eğlendi

Milas'ta bu yıl 7.'si gerçekleştirilen Zeytin Hasat Şenliği, Melek Mosso konseri ile sona erdi. Zeytin üreticisi için gerçekleştirilen ancak zeytin üreticisinden daha çok protokolun ve durumu iyi olanların katıldığı eğlence ve konserlerde zeytin üreticileri adına durumu iyi olanlar doyasıya eğlendi.

Bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilen Milas Zeytin Hasat Şenliği’nin ikinci günü Çöllüoğlu Han’da Fotoğraf Sergisi’nin açılışıyla başladı. Serginin açılışına Muğla Valisi Orhan Tavlı, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Belediyesi yöneticileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Şenlik kapsamında “Zeytin ve Hasat” konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Resim dalında düzenlenen yarışmada ilkokul öğrencileri Hanzade Maya Türker birnci, Sümeyra Şahin ikinci ve Arda Tunç üçüncü oldu.

Şiir dalında düzenlenen yarışmada ise Seçil Özdemir birinci, Arda Çetin ikinci Sevde Irmak Ceylan da üçüncü oldu. Kompozisyon dalında lise öğrencileri Nida Gezgin birinci Ayşegül Kurt ikinci, Seda Nur Akgün üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilerin ödüllerini Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı ve protokol üyeleri verdi.

Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği şenlik kapsamında daha çok zeytinle alakası olmayanların zeytinciler için eğlendikleri görüldü. Akşam saatlerinde düzenlenen Melek Mosso konserinde zeytin tarlasında çalışan eli nasırlı köylüler yerine daha çok zeytin ve zeytin hasadı ile ilgisi olmayanlar doyasıya eğlendi.

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