Fethiye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti.



Kaza Fethiye – Antalya karayolu kenarındaki yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, Sahra Gizem Aksu'ya (46) çarptı. Kazayı görenlerin yarım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Aksu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde sinir krizi geçiren Aksu'nun yakınlarını sağlık ekipleri ile vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi. Öte yandan kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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