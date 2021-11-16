Evinin deposunda ölü olarak bulundu

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Caninin evi de şoke etti!

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Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşayan emekli orman memuru evinin deposunda ölü vaziyette bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Yorulmaz’dan haber alamayan yakınları polis ekiplerine haber verdi. Ortaca’nın Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan eve gelen ekipler, Mustafa Yorulmaz’ı evin depo bölümünde asılı vaziyette buldu. Olay yerindeki incelemenin ardından Yorulmaz’ın cesedi kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. 53 yaşındaki Mustafa Yorulmaz’ın yakın zamanda Orman İşletme Müdürlüğü'nden emekli olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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