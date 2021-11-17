Oğuzhan Kemçin davasında; görevden alınan muhtar duruşmaya katılmadı



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, bisikletli Oğuzhan Kemçin'e (17) otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan sürücü Mestan Göksal'ın tutuklu, olay yerine gidip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramadığı ileri sürülen dayısı Yeniköy Mahalle Muhtarı Bayram Güner'in de aralarında bulunduğu 4 yakınının ise tutuksuz yargılandığı davanın 4'üncü duruşması görüldü. Olayın ardından Menteşe Kaymakamlığı tarafından görevden alınan Muhtar Güner duruşmaya katılmadı.

Kaza, geçen 7 Temmuz'da saat 00.30 sıralarında, MuğlaDenizli karayolunda meydana geldi. Denizli yönüne gitmekte olan Mestan Göksal yönetimindeki 48 NZ 320 plakalı otomobil, aynı yöne giden Oğuzhan Kemçin'in kullandığı bisiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Kemçin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kemçin'in cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, sürücü Göksal ise sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kazanın ardından polisin araştırmasında Mestan Göksal'ın, ağır yaralı Oğuzhan Kemçin'e yardım etmek yerine, 500 metre ilerideki dayısı Yeniköy Muhtarı Bayram Güner'in evine gittiği, ikilinin daha sonra yürüyerek olay yerine geldiği belirlendi. Tekrar eve dönen dayı ve yeğenin, bu kez aile yakınlarıyla birlikte olay yerine gidip eve geri döndükleri, üçüncü kez olay yerine gittiklerinde ise bölgede devriye gezen polis, kendilerini görüp durunca Oğuzhan'ın cesediyle karşılaştı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Mestan Göksal, babası Hasan Göksal, annesi Fatma Göksal, anneannesi Fatma Güler ile dayısı Yeniköy Mahalle Muhtarı Bayram Güler hakkında 'Taksirle ölüme neden' olma suçundan dava açıldı. Kemçin'in yaşamını yitirmesiyle ilgili görülen davanın bugün 4'üncü duruşması görüldü. Muğla 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mestan Göksal, Düğerek Cezaevi'nden SEBGİS sistemiyle katıldı. Duruşmaya Kemçin'in babası Özay Kemçin, annesi Ayşe Kemçin, ağabeyi Hüseyin Kemçin, tutuksuz sanıklar baba Hasan Göksal, anne Fatma Göksal ve tarafların avukatları katıldı.

Yoklamayla başlayan duruşmada sanık avukatı Talat Atasoy, bilirkişi raporuna göre olay mahallinin karanlık olduğu fotoğraflarda belirtildiğinden, Oğuzhan Kemçin'in görünmesinin güç olduğunu, Mestan Göksal'ın olay yerinden kaçmadığını ve iyi niyetli davrandığı için tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Kemçin ailesinin avukatı Selahattin Avcı ise "112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yok. Deliler kaldırıldığında suç da kalmayacaktır. Biz Adli Tıp raporunun gelmesini bekliyoruz. Bu sebeplerle sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, sistematik Adli Tıp Raporu'nun suç vasfını değiştirebileceği ihtimaliyle sanık Göksal'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2021-11-17 19:38:32



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