Fethiye'de 2 katlı ev alev alev yandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde sahibinin yurt dışında yaşadığı ve kimsenin oturmadığı 2 katlı evde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 23.00 sıralarında Çiftlik Mahallesi 177'nci sokaktaki 2 katlı evde çıktı. İki katlı evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Ev kısa sürede alev topuna dönerken çevresinde oturanlar alevlerin sıçramasından endişe yaşadı. İhbar üzerine, olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın, çevredeki binalara sıçramadan 1 saatte söndürüldü. Yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi Necdet Gürel'in Almanya'da yaşadığı ve binanın kullanılmadığı öğrenildi.
Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlatırken, DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN
2021-11-18 02:51:07
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