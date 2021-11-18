Fethiye'de 2 katlı ev alev alev yandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fethiye'de 2 katlı ev alev alev yandı

DHA

Fethiye'de 2 katlı ev alev alev yandı


Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde sahibinin yurt dışında yaşadığı ve kimsenin oturmadığı 2 katlı evde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 23.00 sıralarında Çiftlik Mahallesi 177'nci sokaktaki 2 katlı evde çıktı. İki katlı evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Ev kısa sürede alev topuna dönerken çevresinde oturanlar alevlerin sıçramasından endişe yaşadı. İhbar üzerine, olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın, çevredeki binalara sıçramadan 1 saatte söndürüldü. Yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi Necdet Gürel'in Almanya'da yaşadığı ve binanın kullanılmadığı öğrenildi.
Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlatırken, DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN
2021-11-18 02:51:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kullanılmayan boş bina küle döndü
YEREL HABERLER Kullanılmayan boş bina küle döndü
Bodrum’daki kedi ölümleriyle ilgili suç duyurusu Bir çocuğun zehirden etkilendiği iddia edildi
YEREL HABERLER Bodrum’daki kedi ölümleriyle ilgili suç duyurusu Bir ...
Marmaris’te 14 düzensiz göçmen kurtarıldı Marmaris açıklarında Yunanistan güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 14 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
YEREL HABERLER Marmaris’te 14 düzensiz göçmen kurtarıldı Marmaris ...
Cips kutusunda 90 gram kokain ele geçirildi; 2 tutuklama
YEREL HABERLER Cips kutusunda 90 gram kokain ele geçirildi; 2 ...
Oğuzhan Kemçin davasında; görevden alınan muhtar duruşmaya katılmadı
YEREL HABERLER Oğuzhan Kemçin davasında; görevden alınan muhtar ...
Büyükşehir personelinden Kovid-19 aşısına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Büyükşehir personelinden Kovid-19 aşısına yoğun ilgi
Başkan Gürün’e babasının sicil defterinin kopyası hediye edildi
YEREL HABERLER Başkan Gürün’e babasının sicil defterinin kopyası ...
Fethiye’de en az 20 yıl arıtma sorunu yaşanmayacak
YEREL HABERLER Fethiye’de en az 20 yıl arıtma sorunu yaşanmayacak
Peyzajda su tasarrufu hedefleniyor Mevsimlere uygun bitki ve çiçeklerle su tasarrufu sağlanacak
YEREL HABERLER Peyzajda su tasarrufu hedefleniyor Mevsimlere uygun ...
Marmaris'te küçük ressamlar hünerlerini sergiliyor
YEREL HABERLER Marmaris'te küçük ressamlar hünerlerini sergiliyor
Bodrum'da kedi ölümleriyle ilgili suç duyurusu
YEREL HABERLER Bodrum'da kedi ölümleriyle ilgili suç duyurusu
Fethiye'de kadını otomobille ezen erkek arkadaşı tutuklandı
YEREL HABERLER Fethiye'de kadını otomobille ezen erkek arkadaşı ...
Marmaris'te, 3 ayda yangında zarar gören 1500 hektar alandaki ağaçlar kesildi
YEREL HABERLER Marmaris'te, 3 ayda yangında zarar gören 1500 hektar ...
Minik Yazar Milli Eğitim Müdürü Çay’ı ziyaret etti Fethiye Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Elif Sıla Bozyiğit Milli eğitim Müdürü Emre Çay’ı ziyaret ederken, Pandemi döneminde yazdığı ‘Dostluk Kampı’ kitabını hediye etti.
YEREL HABERLER Minik Yazar Milli Eğitim Müdürü Çay’ı ziyaret ...
Muğla’da 9 ayda 1 milyon 605 m2 alana yapı ruhsatı verildi Türkiye İstatistik Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Muğla’da 2021 Ocak-Eylül döneminde yapı ruhsatı verilen alan miktarı 1 milyon 605 m2.
YEREL HABERLER Muğla’da 9 ayda 1 milyon 605 m2 alana yapı ruhsatı ...
Muğla 10 ayda 1 milyon 73 bin turist ağırladı Yıllık 3 milyon 300 bin yabancı turisti ağırlayan Muğla, 10 ayda pandemi döneminin en yüksek turist rakamı olan 1 milyon 73 bin rakamına ulaştı.
YEREL HABERLER Muğla 10 ayda 1 milyon 73 bin turist ağırladı Yıllık ...
Bodrum’da Dünya Çocuk Kitapları Haftası etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Bodrum’da Dünya Çocuk Kitapları Haftası etkinliği ...
Yanan otomobilini gözyaşları içinde izledi
YEREL HABERLER Yanan otomobilini gözyaşları içinde izledi
Kafasına tomruk çarpan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kafasına tomruk çarpan genç hayatını kaybetti
Datça'da 60 kaçak göçmen kurtarıldı 
YEREL HABERLER Datça'da 60 kaçak göçmen kurtarıldı 
Datça’da bir gecede 60 göçmen kurtarıldı Muğla’nın Datça açıklarında Yunanistan güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 60 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
YEREL HABERLER Datça’da bir gecede 60 göçmen kurtarıldı Muğla’nın ...
Marmarisli arıcılar ballarına coğrafi işaret belgelerini aldı
YEREL HABERLER Marmarisli arıcılar ballarına coğrafi işaret ...
Büyükşehirden öğrencilere çorba servisi Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kötekli Mahallesi’nde üniversite öğrencileri için çorba ikramını devam ediyor.
YEREL HABERLER Büyükşehirden öğrencilere çorba servisi Muğla ...
Zeytinyağları ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak Menteşe Belediyesinin mülkiyetindeki zeytin ağaçlarında hasat çalışmaları sürerken, Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, toplanan zeytinlerin yağlarının bir kısmının ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını açıkladı.
YEREL HABERLER Zeytinyağları ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak Menteşe ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.