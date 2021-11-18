Ucuza sterlin almak isterken 686 bin lirasından oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ucuza sterlin almak isterken 686 bin lirasından oldu

İHA

Ucuza sterlin almak isterken 686 bin lirasından oldu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde dolandırıcıların tuzağına düşen şahıs, 30 bin dolar ve 30 bin euro karşılığında 325 bin sterlin almak isterken cebindeki paradan oldu. 686 bin lira eden 30 bin dolar ve 30 bin euro'yu dolandırdığı iddia edilen 4 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından Denizli'de yakalanarak Muğla'ya getirildi.
Olay, Muğla'nın Menteşe ilçesi Gülağzı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli'de yaşayan A.R.Y. isimli şahıs, Almanya'daki kızı aracılığı ile M.U. isimli şahısla tanıştı. A.R.Y., M.U. isimli şahsın tanıdığı bir kişideki 325 bin sterlini kendisinde bulunan 30 bin dolar ve 30 bin euro ile değiştirmek için anlaştı. Şahıslar, A.R.Y. ve M.U. ile birlikte değişimin yapılacağının söylendiği Menteşe ilçesi Gülağzı Mahallesine geldi. A.R.Y., yanlarına gelen 40 yaşlarındaki erkek şahsa 30 bin dolar ve 30 bin euro'yu verdiğini, şahsın değişim için anlaştıkları sterlini getirmek için paralar ile birlikte yanlarından ayrıldığını ve geri dönmediğini, yarım saat sonra da şüpheli M.U.'nun da yanından ayrıldığını ve onun da geri dönmediğini beyan ederek şikayetçi oldu.

Jandarma ekipleri şüphelileri Denizli'de yakaladı
Menteşe Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Muğla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı. M.U. isimli şahsın olaydan iki gün önce Denizli'den araç kiraladığı belirlendi. Şüphelilerin aracı teslim için gelecekleri değerlendirilerek Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordine sonucunda, kiralık aracı teslim için gelen, olayda kendisini Ramazan olarak tanıtan S.T. ve beraberindeki Ş.T. ile S.S. isimli şüpheliler yakalandı. Takibine devam edilen şüpheli M.U. isimli şahıs ise Pamukkale ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli Muğla'ya getirilerek adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MUSKİ’den yeni su kaynakları için sondaj çalışması
YEREL HABERLER MUSKİ’den yeni su kaynakları için sondaj çalışması
Bodrum'u bekleyen büyük tehlike: Susuz yaz
YEREL HABERLER Bodrum'u bekleyen büyük tehlike: Susuz yaz
Teknesini çektirmek için 30 bin TL ödedi, dolandırıldığını anlayınca suç duyurusunda bulundu Yat firması tarafından dolandırıldığını ileri sürüp şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Teknesini çektirmek için 30 bin TL ödedi, ...
Fethiye'de 2 katlı ev alev alev yandı
YEREL HABERLER Fethiye'de 2 katlı ev alev alev yandı
Kullanılmayan boş bina küle döndü
YEREL HABERLER Kullanılmayan boş bina küle döndü
Bodrum’daki kedi ölümleriyle ilgili suç duyurusu Bir çocuğun zehirden etkilendiği iddia edildi
YEREL HABERLER Bodrum’daki kedi ölümleriyle ilgili suç duyurusu Bir ...
Marmaris’te 14 düzensiz göçmen kurtarıldı Marmaris açıklarında Yunanistan güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 14 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
YEREL HABERLER Marmaris’te 14 düzensiz göçmen kurtarıldı Marmaris ...
Cips kutusunda 90 gram kokain ele geçirildi; 2 tutuklama
YEREL HABERLER Cips kutusunda 90 gram kokain ele geçirildi; 2 ...
Oğuzhan Kemçin davasında; görevden alınan muhtar duruşmaya katılmadı
YEREL HABERLER Oğuzhan Kemçin davasında; görevden alınan muhtar ...
Büyükşehir personelinden Kovid-19 aşısına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Büyükşehir personelinden Kovid-19 aşısına yoğun ilgi
Başkan Gürün’e babasının sicil defterinin kopyası hediye edildi
YEREL HABERLER Başkan Gürün’e babasının sicil defterinin kopyası ...
Fethiye’de en az 20 yıl arıtma sorunu yaşanmayacak
YEREL HABERLER Fethiye’de en az 20 yıl arıtma sorunu yaşanmayacak
Peyzajda su tasarrufu hedefleniyor Mevsimlere uygun bitki ve çiçeklerle su tasarrufu sağlanacak
YEREL HABERLER Peyzajda su tasarrufu hedefleniyor Mevsimlere uygun ...
Marmaris'te küçük ressamlar hünerlerini sergiliyor
YEREL HABERLER Marmaris'te küçük ressamlar hünerlerini sergiliyor
Bodrum'da kedi ölümleriyle ilgili suç duyurusu
YEREL HABERLER Bodrum'da kedi ölümleriyle ilgili suç duyurusu
Fethiye'de kadını otomobille ezen erkek arkadaşı tutuklandı
YEREL HABERLER Fethiye'de kadını otomobille ezen erkek arkadaşı ...
Marmaris'te, 3 ayda yangında zarar gören 1500 hektar alandaki ağaçlar kesildi
YEREL HABERLER Marmaris'te, 3 ayda yangında zarar gören 1500 hektar ...
Minik Yazar Milli Eğitim Müdürü Çay’ı ziyaret etti Fethiye Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Elif Sıla Bozyiğit Milli eğitim Müdürü Emre Çay’ı ziyaret ederken, Pandemi döneminde yazdığı ‘Dostluk Kampı’ kitabını hediye etti.
YEREL HABERLER Minik Yazar Milli Eğitim Müdürü Çay’ı ziyaret ...
Muğla’da 9 ayda 1 milyon 605 m2 alana yapı ruhsatı verildi Türkiye İstatistik Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Muğla’da 2021 Ocak-Eylül döneminde yapı ruhsatı verilen alan miktarı 1 milyon 605 m2.
YEREL HABERLER Muğla’da 9 ayda 1 milyon 605 m2 alana yapı ruhsatı ...
Muğla 10 ayda 1 milyon 73 bin turist ağırladı Yıllık 3 milyon 300 bin yabancı turisti ağırlayan Muğla, 10 ayda pandemi döneminin en yüksek turist rakamı olan 1 milyon 73 bin rakamına ulaştı.
YEREL HABERLER Muğla 10 ayda 1 milyon 73 bin turist ağırladı Yıllık ...
Bodrum’da Dünya Çocuk Kitapları Haftası etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Bodrum’da Dünya Çocuk Kitapları Haftası etkinliği ...
Yanan otomobilini gözyaşları içinde izledi
YEREL HABERLER Yanan otomobilini gözyaşları içinde izledi
Kafasına tomruk çarpan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kafasına tomruk çarpan genç hayatını kaybetti
Datça'da 60 kaçak göçmen kurtarıldı 
YEREL HABERLER Datça'da 60 kaçak göçmen kurtarıldı 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.