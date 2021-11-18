Bodrum'da alargadaki tekne battı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde alargadaki 12 metrelik ahşap tekne batarken, teknede kimsenin olmayışı teselli kaynağı oldu.

Bitez Koyu’nda yaklaşık bir aydır alargada duran yaklaşık 12 metre uzunluğundaki Elly isimli tekne, sabah saatlerinde batmaya başladı. Önce arka kısmı sulara gömülen teknenin daha sonra ön kısmı battı. İhbar üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri teknenin bulunduğu bölgeye geldi. Sahil Güvenlik Dalış Timi, denizin dibinde dalarak teknede inceleme yaptı. Teknede kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Bitez Mahallesi’ndeki balıkçılar ise ahşap teknenin yaklaşık bir aydır alargada beklediğini ifade ederek, “Bir aydır tekne ile ilgilenen kimseyi görmedik. Büyük ihtimalle otomatik sintine pompası vardı, aküsü bitince de tekne suyla dolup batmaya başladı. Dün balığa açılırken yerinde duruyordu. Bugün battığını gördük" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.