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Yol kontrolünde sahte bandrollü içki ele geçirildi Yatağan ilçesi girişinde Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolünde sahte bandrollü içki ele geçirildi.

İHA

Yol kontrolünde sahte bandrollü içki ele geçirildi Yatağan ilçesi girişinde Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolünde sahte bandrollü içki ele geçirildi.

İzmir'den Muğla'nın Yatağan ilçesine kaçak ve sahte bandrollü alkollü içki sevkiyatı yapılacağı bilgisi alan Jandarma ekipleri 96 şişe sahte bandrollü içki ele geçirdi.
Yatağan yol kontrol noktasında jandarma ekiplerince F.D. isimli şahsın kullandığı araçta arama yaptı. Yapılan aramada 96 şişe sahte bandrollü rakı, 5 şişe bandrolsüz viski ele geçirildi.
Olay ile ilgili olarak şüpheli şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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