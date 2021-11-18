Ucuz sterlin satın almak isterken 700 bin lira dolandırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ucuz sterlin satın almak isterken 700 bin lira dolandırıldı

DHA

Ucuz sterlin satın almak isterken 700 bin lira dolandırıldı


Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da Ali Rıza Yıldız (72), kendisini telefonla arayıp elindeki 350 bin sterlini ucuza bozduracağını söyleyen Metin U. (40) tarafından 700 bin lira dolandırıldığını öne sürerek şikayetçi oldu. Jandarma, Metin U.´nun da aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Ali Rıza Yıldız'ı telefonla arayan kişi, elindeki sterlinleri, uygun fiyata bozduracağını söyledi. Bunun üzerine Yıldız, telefondaki kişi ile Muğla'nın Menteşe ilçesi Gülağzı Mahallesi'nde randevulaştı. 16 Kasım günü buluşma noktasına giden Yıldız, yanına gelen kişiye 350 bin sterlin (Yaklaşık 5 milyon 200 bin TL) satın almak için yanındaki 700 bin lirayı verdi. Parayı alan kişi, Yıldız'a sterlinleri getireceğini söyleyip, beklemesini istedi. Ancak, bir daha geri dönmedi.
Dolandırıldığını anlayan Ali Rıza Yıldız, Menteşe Jandarma Karakol Komutanlığı'na gidip şikayette bulundu. Jandarma ekipleri, Yıldız ile buluşan kişinin Metin U. olduğunu ve Denizli'den otomobil kiraladığını belirleyerek oto-kiralama şirketinde önlem aldı. Aracı teslim için kiralama şirketine gelen Saadettin T. (41), Şükrü T. (28) ve Serdar S. (40) gözaltına alındı. Pamukkale ilçesinde olduğu tespit edilen Metin U. da yakalandı.
Denizli'den Muğla'ya getirilen 4 şüpheli, Menteşe Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Yıldız'ın dolandırıcılara kaptırdığını öne sürdüğü 700 bin lira ise henüz bulunamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2021-11-18 17:33:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akü hırsızının kesinleşmiş hapis cezası ortaya çıktı Milas’ta üç araçtan akü, benzin ve mazot hırsızlığı yapan ve JASAT ekiplerince yakalanan Z.Y. isimli şüphelinin kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.
YEREL HABERLER Akü hırsızının kesinleşmiş hapis cezası ortaya ...
Bodrum’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Bodrum’da uyuşturucu operasyonu
Akü hırsızı firarda
YEREL HABERLER Akü hırsızı firarda
Yol kontrolünde sahte bandrollü içki ele geçirildi Yatağan ilçesi girişinde Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolünde sahte bandrollü içki ele geçirildi.
YEREL HABERLER Yol kontrolünde sahte bandrollü içki ele ...
Bodrum'da alargadaki tekne battı
YEREL HABERLER Bodrum'da alargadaki tekne battı
Yol kontrolünde sahte bandrollü içki ele geçirildi Yatağan ilçesi girişinde Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolünde sahte bandrollü içki ele geçirildi.
YEREL HABERLER Yol kontrolünde sahte bandrollü içki ele ...
Kadın üreticilere kıl keçisi dağıtımı sürüyor Büyükşehir Belediyesi tarafından kadın üreticiler için başlatılan kıl keçisi desteği kapsamında Datça ilçesinde 13 kadın üreticiye keçi dağıtımı yapıldı.
YEREL HABERLER Kadın üreticilere kıl keçisi dağıtımı ...
Bodrum Belediyesi ve Türksat arasında 'Akıllı Şehir' çatı protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi ve Türksat arasında 'Akıllı Şehir' ...
Ev hanımlarına ücretsiz tenis kursu
YEREL HABERLER Ev hanımlarına ücretsiz tenis kursu
Robotik kodlama atölyesi açılışı yapıldı Marmaris Beldibi Sıtkı Zaralı İlkokulu/Ortaokulunda yapımı tamamlanan yaşam beceri atölyesi ile yenilenen bilgisayar ve robotik kodlama atölyesinin açılışı yapıldı.
YEREL HABERLER Robotik kodlama atölyesi açılışı yapıldı Marmaris ...
Ucuza sterlin almak isterken 686 bin lirasından oldu
YEREL HABERLER Ucuza sterlin almak isterken 686 bin lirasından oldu
MUSKİ’den yeni su kaynakları için sondaj çalışması
YEREL HABERLER MUSKİ’den yeni su kaynakları için sondaj çalışması
Bodrum'u bekleyen büyük tehlike: Susuz yaz
YEREL HABERLER Bodrum'u bekleyen büyük tehlike: Susuz yaz
Teknesini çektirmek için 30 bin TL ödedi, dolandırıldığını anlayınca suç duyurusunda bulundu Yat firması tarafından dolandırıldığını ileri sürüp şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Teknesini çektirmek için 30 bin TL ödedi, ...
Fethiye'de 2 katlı ev alev alev yandı
YEREL HABERLER Fethiye'de 2 katlı ev alev alev yandı
Kullanılmayan boş bina küle döndü
YEREL HABERLER Kullanılmayan boş bina küle döndü
Bodrum’daki kedi ölümleriyle ilgili suç duyurusu Bir çocuğun zehirden etkilendiği iddia edildi
YEREL HABERLER Bodrum’daki kedi ölümleriyle ilgili suç duyurusu Bir ...
Marmaris’te 14 düzensiz göçmen kurtarıldı Marmaris açıklarında Yunanistan güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 14 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
YEREL HABERLER Marmaris’te 14 düzensiz göçmen kurtarıldı Marmaris ...
Cips kutusunda 90 gram kokain ele geçirildi; 2 tutuklama
YEREL HABERLER Cips kutusunda 90 gram kokain ele geçirildi; 2 ...
Oğuzhan Kemçin davasında; görevden alınan muhtar duruşmaya katılmadı
YEREL HABERLER Oğuzhan Kemçin davasında; görevden alınan muhtar ...
Büyükşehir personelinden Kovid-19 aşısına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Büyükşehir personelinden Kovid-19 aşısına yoğun ilgi
Başkan Gürün’e babasının sicil defterinin kopyası hediye edildi
YEREL HABERLER Başkan Gürün’e babasının sicil defterinin kopyası ...
Fethiye’de en az 20 yıl arıtma sorunu yaşanmayacak
YEREL HABERLER Fethiye’de en az 20 yıl arıtma sorunu yaşanmayacak
Peyzajda su tasarrufu hedefleniyor Mevsimlere uygun bitki ve çiçeklerle su tasarrufu sağlanacak
YEREL HABERLER Peyzajda su tasarrufu hedefleniyor Mevsimlere uygun ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.