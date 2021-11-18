Ucuz sterlin satın almak isterken 700 bin lira dolandırıldı



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da Ali Rıza Yıldız (72), kendisini telefonla arayıp elindeki 350 bin sterlini ucuza bozduracağını söyleyen Metin U. (40) tarafından 700 bin lira dolandırıldığını öne sürerek şikayetçi oldu. Jandarma, Metin U.´nun da aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Ali Rıza Yıldız'ı telefonla arayan kişi, elindeki sterlinleri, uygun fiyata bozduracağını söyledi. Bunun üzerine Yıldız, telefondaki kişi ile Muğla'nın Menteşe ilçesi Gülağzı Mahallesi'nde randevulaştı. 16 Kasım günü buluşma noktasına giden Yıldız, yanına gelen kişiye 350 bin sterlin (Yaklaşık 5 milyon 200 bin TL) satın almak için yanındaki 700 bin lirayı verdi. Parayı alan kişi, Yıldız'a sterlinleri getireceğini söyleyip, beklemesini istedi. Ancak, bir daha geri dönmedi.

Dolandırıldığını anlayan Ali Rıza Yıldız, Menteşe Jandarma Karakol Komutanlığı'na gidip şikayette bulundu. Jandarma ekipleri, Yıldız ile buluşan kişinin Metin U. olduğunu ve Denizli'den otomobil kiraladığını belirleyerek oto-kiralama şirketinde önlem aldı. Aracı teslim için kiralama şirketine gelen Saadettin T. (41), Şükrü T. (28) ve Serdar S. (40) gözaltına alındı. Pamukkale ilçesinde olduğu tespit edilen Metin U. da yakalandı.

Denizli'den Muğla'ya getirilen 4 şüpheli, Menteşe Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Yıldız'ın dolandırıcılara kaptırdığını öne sürdüğü 700 bin lira ise henüz bulunamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2021-11-18 17:33:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.