12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü JASAT yakaladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ç.'nin Esenköy Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Takibe alınan hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.