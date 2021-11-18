Bitez Koyu açıklarında demirli tekne battı

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Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Bitez Koyu açıklarında demirleyen 12 metrelik ahşap tekne battı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından yapılan dalışta teknede kimsenin olmadığı belirlendi.

Bitez Koyu açıklarında saat 10.00 sıralarında ahşap teknenin battığını görenler durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan dalış timi, 2 dalış gerçekleştirerek tekneye ulaştı. Tekne içerisinde ve çevresinde kimsenin olmadığı tespit edildi. 12 metre uzunluğundaki 'Elly' isimli teknenin sahibi araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2021-11-18 17:55:37



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