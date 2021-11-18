Ucuz sterlin satın almak isterken 700 bin lira dolandırıldı (2)

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1 KİŞİ TUTUKLANDI

Muğla'da, Ali Rıza Yıldız'ı (72) telefonla arayıp elindeki 350 bin sterlini ucuza bozduracağını söyleyerek 700 bin lirasını dolandırdığı öne sürülen ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Metin Uz (40) tutuklanırken, Saadettin T. (41), Şükrü T. (28) ve Serdar S. ise (40) adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2021-11-18 21:02:00



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