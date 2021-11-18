Datça’da 6 düzensiz göçmen kurtarıldı Datça açıklarında Yunanistan güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 6 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik otu sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 4 Somali 2 Senegal uyruklu 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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