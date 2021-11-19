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Denizcileri dolandırmakla suçlanan Azeri iş kadını Kuceruk’ten açıklama: Bunlar firmamıza yönelik komplodur

İHA

Denizcileri dolandırmakla suçlanan Azeri iş kadını Kuceruk’ten açıklama: Bunlar firmamıza yönelik komplodur

Antalya merkezli bir denizcilik firmasının Orhan Can Gencel’in Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi’nde bulunan DSV Yatçılık firmasının ortaklarından Azeri Asıllı iş kadını Ulviye Alizade Kuceruk tarafından dolandırıldıklarını ileri süren açıklamasının ardından bu defa suçlamanın muhatabı Kuceruk açıklama yaptı. Olayların çarpıtıldığını ve firmalarına yönelik komplo kurulduğunu iddia eden Kuceruk, “Hizmet alamadığı iddia edilen denizcilik firmasının her türlü mağduriyetini gidermek için hazır olduğumuzu beyan ederiz” açıklamasında bulundu.
Kamuoyuna ve gelen müşterilere kendisini DSV Yatçılık Firması’nın tek yetkilisi gibi tanıtmakla ve şirket hesabına ödenmesi gereken paraları kendi şahsi hesabına yatırtarak haksız kazanç sağlamakla suçlanan Ulviye Alizade Kuçeruk, belgeleri daha sonra açıklayacağını ileri sürerek suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Kuceruk, yaptığı açıklamada “DSV Yatçılık şirketi bünyesinde hizmet alamadığını iddia eden söz konusu denizcilik firmasının adı kullanılarak firmamıza yönelik komplo girişimleri daha önce de olduğu gibi devam etmektedir. Anlaşmazlık içinde bulunduğumuz Marmaris Yapı’nın bu kez de müşterilerimiz üzerinden hukuk dışı girişimlerle şirketi tasfiye ettirme çabası beyhudedir. Hizmet alamadığı iddia edilen denizcilik firmasının her türlü mağduriyetini gidermek için hazır olduğumuzu beyan ederiz” diyerek yaklaşık 5 sayfalık açıklamasında 2017 yılından bu yana sistematik bir şekilde baskı gördüklerini ileri sürdü.
Açıklamasında firmanın diğer ortakları Marmaris Yapı’nın 1 Ekim’den bu yana çeşitli tutum ve davranışları ile müşterileri de kaçırdığını ileri süren Ulviye Alizade Kuceruk, ortakları ile çeşitli konularda davalarının devam ettiğini kaydetti. Kuceruk ”Bizim de tüm faaliyetlerimiz, işlerimiz herkesin gözü önündedir. Kimsenin emeğine, birikiminin üzerine çökmedik. Oysa bizim bütün emeğimiz yıllardır akıl almaz bir saldırı altındadır. Şimdi de 1 Ekim 2021’den beridir kendi elleri ile mağdur ettikleri bir kısım DSV Yatçılık müşterilerini, tekne çekme teklifi ile kandırarak aleyhime ‘dolandırıcılık’ şikayetinde bulunulmak üzere vekaletname topluyorlar. Ben ve ortağım Valeriy Stepanenko buradayız, hiçbir yere kaçmadık” ifadelerini kullandı.

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