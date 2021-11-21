Bodrumspor - Somaspor: 3-1

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BODRUM, (DHA) -

STAT: İlçe

HAKEMLER: Sait Tuzcu (xx), Birtan Yavuz (xx), Burak Celep (xx)

BODRUMSPOR: Ali Türkan (xxx) Ali Eren (xxx), Süleyman Özdamar (xx), Üzeyir (xxx), Onur (xx), Oğuzhan (xx) (Dk. 70 Harun x), Samet (xx), Süleyman Güneş (xx) (Dk. 61 Erkan x), Burhan (xxx) (Dk. 86 Yekta), Halil İbrahim (xx), Berk (xxx) (Dk. 70 Celal x)

SOMASPOR: Tunay (x) Erkul (x) (Dk. 69 Ramazan) (Dk. 70 Mustafa x), Melih (xx), Onur (xx), Oğuzhan (x), Mustafa (xx), Ali (x) (Dk. 83 Mücahit), Uğur (xx) (Dk. 83 Enes), Özcan (x), Yasin Abdioğlu (xx), Osman (x) (Dk. 38 Yılmaz x)

GOLLER: Dk. 8 Süleyman Güneş, Dk. 28 Halil İbrahim, Dk. 90 Harun (Bodrumspor), Dk. 57 Yılmaz (Somaspor)

SARI KARTLAR: Ali Eren, Halil İbrahim, Harun (Bodrumspor), Tunay (Somaspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Silahtaroğlu Vanspor'u deplasmanda 3-1 yenerek çıkışa geçen Bodrumspor, evinde Somaspor'u da aynı skorla geçerek 2'de 2 yaptı. Maça hızlı başlayan ev sahibi Bodrumspor dakikalar 8'i gösterdiğinde Süleyman Güneş'in golüyle öne geçti: 1-0. Bodrumspor 28'inci dakikada Halil İbrahim'in golüyle 2-0'ı buldu ve ilk devre bu sonuçla tamamlandı. Somaspor 57'nci dakikada Yılmaz'ın golüyle umutlandı: 2-1. Ancak yeşil-beyazlılar 90'da Harun'un golüyle galibiyeti perçinlendi: 3-1. Bodrumspor bu sonuçla 26 puana yükseldi, Somaspor ise 22 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM

2021-11-21 15:02:09



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