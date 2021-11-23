Başkan Gümüş’ten öğrencilere ‘İkamet’ çağrısı Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilere ‘İkametlerinizi Menteşe’ye alın” çağrısında bulundu.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu Kötekli Mahallesinde öğrenciler ile görüştü. Öğrencilere ikamet çağrısında bulunan Başkan Gümüş, Menteşeli Olmak Çok Kolay’ isimli bilgilendirici görseller ve broşürler dağıttı.

Menteşe’nin 2020 yılı istatistiklerine göre nüfusa kayıtlı kişi sayısının 113 bin olduğunu vurgulayan ve İller Bankası’ndan nüfusa göre pay alındığına dikkat çeken Başkan Gümüş; “İkametlerinizi Menteşe’ye alın çağrımıza yönelik Kötekli’de üniversite öğrencileri ile işletme sahiplerini ziyaret ederek bir dizi görüşme yaptık, broşür dağıttık ve çağrımızı yineledik. Bilindiği gibi adrese dayalı nüfus sistemine göre; Menteşe ilçemizin nüfusu 113 bin. Ancak üniversite ana kampüsünün bulunduğu ilçemizde nüfusumuz resmi durumdan farklı. Üniversitede 30 bine yakın öğrencimiz var. Öğrencilerimizle beraber ilçe nüfusumuz 140 bini aşıyor. Fakat bizim belediye olarak devletten aldığımız pay 113 bin nüfusa göre. Biz üniversite öğrencilerimize daha iyi hizmet edebilmek adına ikametlerini Menteşe’ye almaları için çağrıda bulunuyoruz. Eğer öğrenci kardeşlerimiz ikametlerini Menteşe’ye alırlarsa devletten aldığımız pay daha büyüyecek ve hizmet kalitemiz artacak. Bunun ötesinde ikametgâhını Menteşe’ye taşıyan üniversite öğrencilerimiz kent yönetiminde de söz sahibi olacaklar” dedi.

İkametgâh değişikliği edevlet üzerinden yapılabiliyor

Menteşe Belediyesi olarak bu kapsamda muhtarlıkla ortak çalışma başlatıldığını ifade eden Başkan Gümüş, “İkametgâh adresini değiştirme işlemi artık akıllı telefonlar üzerinden edevlet uygulaması ile çok kısa sürede yapılabiliyor. Bizde Menteşe Belediyesi olarak bu çağrımıza yönelik ‘Menteşeli Olmak Çok Kolay’ isimli bilgilendirici görseller ve broşürler hazırladık. Hazırlanan materyallerde ikametgâhını değiştirmek isteyen öğrencilerimizin izleyeceği yol hakkında bilgiler yer alıyor. İkametini Menteşe’ye taşımak isteyen öğrencilerimiz için ayrıca Kötekli Muhtarlığının bulunduğu binada bir stant kurduk. Bu stantta görevli arkadaşlarımız ikametgâhını değiştirmek isteyen öğrenci kardeşlerimize yardımcı olacaklar. Üniversite öğrencilerimizin bu çağrımıza kulak vermesini rica ediyoruz” diye konuştu.

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