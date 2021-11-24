Yatağan Turgut Mahallesi’ne ek su kaynağı

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde ihtiyaç olan bölgelere su kaynağı sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Yatağan Turgut Mahallesi’ne 688 ton/gün ek su kaynağı sağlandı.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde ek içme suyu sağlama çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ihtiyaç olan bölgelere yeni su kaynakları kazandırmak, özellikle yaz aylarında yaşanabilecek olan sıkıntıların önüne geçmek için yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Yatağan Turgut Mahallesi’nde 2 yeni sondaj kuyusu açan ekipler, hattan sağlanan 688 ton/gün ek suyu mevcut sisteme yapılan 300 metrelik hat ile aktarımını sağladı.

Yapılan çalışma ile Yatağan Turgut Mahallesi’nin özellikle yaz aylarında yetersiz kalan su kaynağına yenileri eklenerek bölgenin sorunu çözüme kavuşturuldu. MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Muğla’da çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

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