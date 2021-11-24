Fethiyespor'da iki ayrılık



FETHİYE, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Fethiyespor'da iki futbolcuyla yollar ayrıldı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Cemal Şener ve Turgay An ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Cemal Şener ve Turgay An'a katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

2019'dan bu yana takımda görev alan Cemal, bu sezon ligde 10 maçta görev aldı. Geçen sezon ikini yarıyı Yalovaspor'da kiralık oynayarak geçiren Turgay ise 6 maçta oynadı.DHA-Spor Türkiye-Muğla

2021-11-24 13:54:27



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