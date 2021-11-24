Anlamlı günde usta oyuncu Nazan Kesal “Yaralarım Aşktandır” ile Bodrum’da

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Bodrum Belediyesi; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde, tiyatro sahnelerini kadınlar için açıyor. Usta oyuncu Nazan Kesal'ın oynadığı “ Yaralarım Aşktandır” adlı oyun ile Bodrum'da yaşayan kadınları bir araya getiriyor.

Nazan Kesal “Yaralarım Aşktandır” adlı tek kişilik oyunu 25 Kasım 2021 Perşembe günü saat 20.30’da Oasis Nurol Kültür Merkezi Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sahnesi’nde ücretsiz olarak gösterilecek. “Yaralarım Aşktandır” adlı tek kişilik oyunuyla, Nazan Kesal, İran’ın güçlü kadın şairi Furuğ Ferruhzad’ı oynuyor. Yazar Şebnem İşigüzel’in kaleme aldığı ve Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği oyun, İran şiirinin isyankar sesi Füruğ Ferruhzad’ın nefesini, tiyatro sahnesine taşıyor.



Nazan Kesal’ın “Yaralarım Aşktandır” adlı tek kişilik oyunu Bodrum Belediyesi’nin 25 Kasım etkinlikleri çerçevesinde ücretsiz gösterimi ile tüm kadınları bekliyor.

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