Ortaca Belediyespor yönetiminden Muğlaspor'a ziyaret

Muğla Süper Amatör Lig ekiplerinden Ortaca Belediyespor'un Kulüp Başkanı Erem Kaya, Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Kalkan ve Kulüp Müdürü Mehmet Yıldız, Bölgesel Amatör Lig temsilcilerinden Muğlaspor'a ziyarette bulundu.



Muğlaspor İdari As Başkanı Bekir Kapar, Sportif As Başkanı Afşin Ali Özgül, Altyapı Şube Sorumlusu Hüseyin Çelebi, Sosyal Komite Üyesi Neşet Palu ve Kulüp Müdürü Adem Korkmaz ile görüşen Ortaca Belediyespor heyeti, yeşilbeyazlı camiaya başarılar diledi. Ziyaretten memnuniyetini dile getiren İdari As Başkan Bekir Kapar ise Ortaca Belediyespor'a hayırlı bir sezon temennisinde bulundu.



Ortaca Belediyespor Kulüp Başkanı Erem Kaya tarafından Muğlaspor'un İdari As Başkanı Bekir Kapar'a Muğlaspor'un adının yazılı olduğu 48 numaralı Ortaca Belediyespor forması takdim edildi.

