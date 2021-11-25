İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü (2)



1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki grup arasında çıkan, Samet Demir'in tabancayla vurularak öldürüldüğü kavgaya ilişkin Şuayip K., gözaltına alındı. Şuayip K.'nın, kendisini gözaltına alan polis ekiplerine, "Önceden aramızda husumet vardı. Bu nedenle yine tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Ben de kendimi korumak için tabancamı çıkartıp, ateşledim" dediği belirtildi.

Polisin olayla ilgili çalışmaları sürerken, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Menteşe Cavit AKGÜN

2021-11-25 12:20:46



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