Muğla'da silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti Muğla’da Üniversite öğrencilerinin yoğunlukta yaşadığı Kötekli Mahallesinde silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirirken, ölen vatandaşın Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesinde meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki Samet Demir hayatını kaybetti.

Olay, Menteşe İlçesine bağlı Kötekli Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; bir bardan dışarı çıkan Samet Demir, karşı taraftan gelen bir kişi tarafından önce ayağından, ardından göğsünden vuruldu. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs olay yerinden kaçtı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 33 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası Samet Demir, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Covid19 testi pozitif çıktı

Silahlı saldırıda yaşamını yitiren Samet Demir’in Kovid19 testinin pozitif çıktığı öğrenilirken, yaralı ile temasta bulunan güvenlik görevlilerinin ve vatandaşların sağlık kuruluşlarına başvurmaları istendi.

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