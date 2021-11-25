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Muğla'da silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti Muğla’da Üniversite öğrencilerinin yoğunlukta yaşadığı Kötekli Mahallesinde silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirirken, ölen vatandaşın Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

İHA

Muğla'da silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti Muğla’da Üniversite öğrencilerinin yoğunlukta yaşadığı Kötekli Mahallesinde silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirirken, ölen vatandaşın Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesinde meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki Samet Demir hayatını kaybetti.
Olay, Menteşe İlçesine bağlı Kötekli Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; bir bardan dışarı çıkan Samet Demir, karşı taraftan gelen bir kişi tarafından önce ayağından, ardından göğsünden vuruldu. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs olay yerinden kaçtı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 33 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası Samet Demir, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahsı arama çalışmaları sürüyor.
Covid19 testi pozitif çıktı
Silahlı saldırıda yaşamını yitiren Samet Demir’in Kovid19 testinin pozitif çıktığı öğrenilirken, yaralı ile temasta bulunan güvenlik görevlilerinin ve vatandaşların sağlık kuruluşlarına başvurmaları istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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