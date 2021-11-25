Marmaris’te Yunus Nadi Caddesi’nde ikinci etap çalışmaları başlıyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde belediye tarafından geçtiğimiz yıl ilk etap yenileme çalışması yapılan Yunus Nadi Caddesi’nde ikinci etap çalışmaları başlıyor.

Marmaris Belediyesi, kent içi ulaşımın rahatlaması, yaya ve araç trafiğinin tehlikesiz ve konforlu bir şekilde yürütülmesi amacıyla yapılan çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. İlçenin ana arterlerinden biri olan Yunus Nadi Caddesi’nde geçen yıl tamamlanan birinci etabın ardından ikinci etap çalışmaları başlıyor. 2021 yılı içerisinde 400 metrelik kısmı tamamlanan 1800 metre uzunluğundaki Yunus Nadi Caddesi’nde yol çalışmaları devam edecek. 1400 metre uzunluğundaki güzergahta Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yol üst yapı yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Toplam 22 bin metrekarelik yol düzenlemesi kapsamında, çelik hasırlı beton alt temelli 12 bin m2 asfalt araç yolu, cep otoparkları, görme engelli vatandaşların kent içerisinde güvenle hareket etmelerini sağlayacak hissedilebilir yüzey uygulamalı kaldırım çalışmaları ve rampaları, yağmur suyu tahliye kanalları ile yükseltilmiş yaya geçitleri yapılacak. Belediye çalışmalar kapsamında alt yapı hizmeti veren MUSKİ, ADM Elektrik gibi kurumlarla da koordinasyon içinde çalışacak. Projenin 1 Nisan 2022 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

Yetkililer çalışmalar nedeniyle trafiğe kademeli olarak kapatılacak güzergah için sürücüleri uyarırken, alternatif yolların kullanılması yönünde açıklama yaptı. Projenin ilk etabında Şehit Ahmet Benler Caddesi kesişimine kadarki güzergah trafiğe kapatılacak.

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