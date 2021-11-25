Yayla evinde yangın Menteşe Karabağlar Yaylasında yaz aylarında kullanılan eski Muğla evinde çıkan yangında iki evde hasar oluştu.

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Muğla’nın Menteşe ilçesi Karabağlar yaylası Süpüroğlu mevkiinde yaz aylarında kullanılan eski Muğla evi alevlere yenik düştü.

Naci Can’a ait evin mutfak bölümünde başladığı ileri sürülen yangın sonrası bölgeye Büyükşehir Menteşe İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesine rağmen ahşap çatılı binanın hemen yanında bulunan evin çatısına sıçradı.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında mutfak olarak kullanılan bir katlı oda tamamen yandı, bitişiğindeki 2 katlı ev kısmen yandı. Sadece yaz aylarında kullanılan evde yangın sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

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