Muğla'da muhtarlara KADES VE UYUMA anlatıldı

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Muğla’nın Ortaca ilçesinde İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile Uyuşturucuyla Mücadele (UYUMA) Projesi’nin uygulamalarıyla ilgili mahalle muhtarları bilgilendirildi.



Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıda, İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu’nun katılımı ile polis sorumluluk bölgesinde bulunan muhtarlara KADES ve UYUMA projelerinin tanıtımı yapıldı.

Toplantıda, muhtarların mahalleleri hakkında şikayet ve talepleri de alındı.

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