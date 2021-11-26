Atık yağlar tekerlekli sandalyeye dönüştü

Muğla’nın Ortaca ilçesinde Cengiz Topel İlkokulu öğrencileri, bin litre bitkisel atık yağ topladı. Atık yağları toplayan öğrenciler çevreye duyarlı bir projeye imza atarken, engelli arkadaşları 7 yaşındaki Cennet Pekel’in tekerlekli sandalye sevincine de ortak oldular.



Ortaca Cengiz Topel İlkokulu’nda yürütülen “Ortaca’ da Evimiz, Temiz Kalsın Çevremiz” projesi kapsamında öğrenciler bitkisel atık yağ topladı. Bin litre hedefine ulaşan öğrencilerin topladığı atık yağlar, belge karşılığında çevre lisansına sahip yetkili firmaya teslim edildi.

Teslim edilen atık yağlar karşılığında ilgili firma tarafından temin edilen tekerlekli sandalye düzenlenen törenle ihtiyaç sahibi öğrenciye hediye edildi.

Proje kapsamında 2018 yılından bu yana 3 bin 42 litre atık yağ toplandı ve dönüşüme gönderildi. Öğrenciler, sıfır atık kavramını öğrendi. 4 yıldır devam eden proje kapsamında 3 adet tekerlekli çocuk sandalyesi kazanıldı. Bedensel engelli çocuklara hediye edildi.

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