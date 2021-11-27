Fethiyespor, Ağrı sınavında

FETHİYE, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta lider Fethiyespor yarın evinde Ağrı 1970 Spor ile kozlarını paylaşacak. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Evinde çıktığı 6 maçı da kazanan 31 puanlı Fethiyespor, geçen hafta Karşıyaka'ya 1-0 mağlup olan 20 puanlı Ağrı ekibini yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.KIZILCABÖLÜK DÜŞME HATTINDAN ÇIKMAK İSTİYOR
2'nci Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren 9 puanlı Kızılcabölükspor, 8 puanı bulunan Hacettepe Spor'u konuk edecek. Play-Off hattında yer alan Kuşadasıspor ise Siirt Özel İdaresi Spor deplasmanında dış sahadaki 4 maçlık mağlubiyet serisine son vermek için ter dökecek. Bu iki maç da aynı saatte başlayacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2021-11-27 11:02:35
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.