Fethiyespor, Ağrı sınavında



FETHİYE, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta lider Fethiyespor yarın evinde Ağrı 1970 Spor ile kozlarını paylaşacak. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Evinde çıktığı 6 maçı da kazanan 31 puanlı Fethiyespor, geçen hafta Karşıyaka'ya 1-0 mağlup olan 20 puanlı Ağrı ekibini yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.KIZILCABÖLÜK DÜŞME HATTINDAN ÇIKMAK İSTİYOR

2'nci Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren 9 puanlı Kızılcabölükspor, 8 puanı bulunan Hacettepe Spor'u konuk edecek. Play-Off hattında yer alan Kuşadasıspor ise Siirt Özel İdaresi Spor deplasmanında dış sahadaki 4 maçlık mağlubiyet serisine son vermek için ter dökecek. Bu iki maç da aynı saatte başlayacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2021-11-27 11:02:35



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