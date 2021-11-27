Marmaris'te kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi



Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, saatteki hızı 40 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti, günübirlik bir gezi teknesi sürüklenerek karaya oturdu.

Marmaris'te, saat 10.30 sıralarında etkili olan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Hızı saatte 40 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar nedeniyle Sahil Güvenlik ekipleri telsizle kaptanları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yat Limanı, Kordon Caddesi ve Uzunyalı mevkisinde kapalı iş yerlerinin önlerindeki saksı, masa ve sandalyeler rüzgar nedeniyle devrildi. Vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti. Sahil şeridindeki binaların çatılarındaki uydu antenleri ve kiremitler yola uçtu.

Yat Limanı'ndan İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahil şeridinde, bazı mobese kameraları kırıldı, kabloları koptu. 4 metreyi bulan dalgalar nedeniyle Yat Limanı yürüyüş yolu suyla doldu. Oteller bölgesi olarak bilinen Uzunyalı mevkisinde, 35 metrelik 'Demir' isimli ahşap, günübirlik tur teknesi, sürüklenip karaya oturdu. Marmaris-Turunç ve Marmaris-Datça karayoluna düşen küçük kaya parçaları, ekipler tarafından temizlendi. Kuvvetli rüzgar, saat 12.00 sıralarında, etkisini yitirip yerini yağmura bıraktı. Belediye ekipleri, rüzgar ve yağmurun ardından sahil şeridinde temizlik çalışması başlattı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2021-11-27 15:22:59



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