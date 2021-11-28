TFF 3. Lig: Fethiyespor: 1 - Ağrı 1970 Spor: 0

TFF 3.Lig 3. Grup'un 14. haftasında Fethiyespor, sahasında Ağrı 1970 Spor'u 10 mağlup etti.
Stat: Fethiye Şehir
Hakemler: Tolga Tugay İnan x, Nurettin Taşkesen x, Gürcan Dönmez x
Fethiyespor: Enes Fidayeo xx, Erdinç xxx, Soner xxx, Alihan xxx (Burak dk. 90 ?), Serdar xxx, Serhan xxx, Talha xx (Berkin dk. 73 x), Özgür xx, Nurettin xxx (Şahan dk. 90 ?), Serhat xx (İbrahim dk. 77 x), Onur xxx
Ağrı 1970 Spor: Baran xx, Burçak xx (Ali dk. 81 ?), Can xx, Uğur xx (Mehmet dk. 81 ?), Önder xx, Oğulcan x (Mücahit dk. 58 x), Taner xx, Seyit xx, Muhammet xx, Enes Ocak (Kaan dk. 81 ?), Oğuzhan xx (Furkan dk. 58 x)
Gol: Serhan (dk. 64) (Fethiyespor)
Sarı Kartlar: Oğulcan (Ağrı 1970 Spor ), Nurettin, Serhan (Fethiyespor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.