Su taşkınlarına önlem Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri yağmur yağılarında oluşabilecek su baskınlarının önüne geçmek çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yağmur yağışlarının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve su baskınlarını önlemek için dere yataklarını, yağmur suyu kanallarını ve mazgalları temizlemeye devam ediyor.

Muğla genelindeki dere ve yağmur suyu hatlarının bakım onarım ve temizlik işlemlerini rutin olarak sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 1 Ocak 2021 tarihinden bu güne kadar 257 bin 822 metre dere temizliği yaparken 32 bin 764 metre yağmur suyu kanal temizliği gerçekleştirdi.

13 ilçede devam eden yağmur suyu ve dere temizlikleri kapsamında en fazla çalışma Fethiye’de yapıldı. Ekipler yağmur suyu ve dere temizliği olmak üzere Fethiye’de toplam 61 bin 550, Bodrum’da 50 bin 527, Köyceğiz’de 45 bin 656, Milas’ta 36 bin 977 metre temizleme çalışması yapıldı.

“Dere yatakları ve mazgallara çöp atmayın”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yağmur suyu ızgaraları ve dere yatakları, yağmur suyunun tahliyesi için çok önemlidir. Bu nedenle 2021 yılında 257 bin 822 metre dere temizliği ve 32 bin 764 metre yağmur suyu kanal temizliği yaptık. Temizliklerin rutin olarak yapılmasına rağmen atılan çöp, moloz ve izmaritler hatları tıkayabiliyor. Yaşanan yağmur yağışlarında, su tahliyesinin verimli yapılabilmesi için dere yataklarına ve mazgallara lütfen çöp atmayalım” denildi.

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