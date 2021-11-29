Bodrum’da fırtına kabusu Ağaçlar ve direkler yıkıldı, elektrik telleri koptu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde hızı 80 kilometreye kadar ulaşan fırtınada ağaçlar yıkıldı, direkler devrildi, elektrik telleri koptu.

İlçede gün boyu güneydoğu yönünden etkili olan ve günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyen fırtınada ilçenin farklı noktalarında ağaçlar, rüzgarın kuvvetine dayanamayarak yıkıldı. Bazı noktalarda elektrik tellerini de koparan ağaçlara zabıta ekipleri müdahale ederek bulundukları yerden kaldırdı.

Gümbet Sahilinde bir aydınlatma direğinin de rüzgarla yıkıldığı gözlendi. Sahil kenarlarındaki masalar, çöp kovaları ve şemsiyelerin rüzgarla devrildiği görüldü. Yahşi Sahilindeki şezlong minderleri, dalgalarla denize sürüklendi.

Umurça Mahallesi Dere Sokakta rüzgarla birbirine temas eden elektrik telleri, koparak yola düştü. Yol çift taraflı olarak trafiğe kapatılarak önlem alındı. Elektrik dağıtım firmasının ekipleri, bölgenin elektriğini keserek kablolara müdahale etti.

Rüzgarın hızı, akşamüstü saatlerinde azaldı. İlçede yarın güneybatı yönünden kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

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