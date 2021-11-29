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Ebru Şallı'nın babası toprağa verildi

DHA

Ebru Şallı'nın babası toprağa verildi


Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, manken ve pilates eğitmeni Ebru Şallı'nın akciğer kanserinden yaşamını yitiren babası Şükrü Şallı (69), toprağa verildi. Cenazede Ebru Şallı, "Akciğer kanseriydi. Maalesef dün akşam evde uyurken melek gibi bu dünyadan ayrıldı" dedi.
Ebru Şallı'nın bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören babası Şükrü Şallı, dün evinde yaşamını yitirdi. Babasının ölüm haberini alan manken ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, ilçeye geldi. Şükrü Şallı´nın cenazesi, bugün ikindide Güvercinlik Sudi Özkan Camii´ne getirildi. Cenazeye Ebru Şallı, kardeşleri, ailesi ve sevenleri katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Şükrü Şallı, Mumcular Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.
'BABAM ÇOK İYİ BİR İNSANDI'
Babasının uyurken vefat ettiğini belirten Ebru Şallı, "Maalesef dün akşam evde uyurken melek gibi bu dünyadan ayrıldı. 25 yıldır biz buradayız. Ben o yüzden yazları hep buradayım. Ailem 25 yıldır burada. Annem ve babam birlikte yaşıyorlardı. Allah herkese böyle bir veda nasip eylesin, uykusunda vefat etti. Gerçekten babam çok iyi bir insandı. Açıkçası uyurken hiç acı çekmeden olması beni mutlu etti. Hep dua ediyordum, olursa öyle olsun diye. Sıralı ölüm gerçekten önemli bir şey. Allah sıralı ölüm versin. Bir gün önce konuşmuştuk, zaten her gün konuşuyorduk" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2021-11-29 17:01:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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