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Bodrum'da evini yakan kişiye polis müdahale etti

DHA

Bodrum'da evini yakan kişiye polis müdahale etti


Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Sadettin Keleş (30), babasını evden gönderdikten sonra annesi Hanife Keleş'i rehin alıp, mutfakta gazı açarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri zorla girdikleri evde çıkan anne ile oğlunu dışarı çıkartıp, yangını söndürdü. Vücudunda yanıklar bulunan Sadettin Keleş hastaneye kaldırılırken, olay anı ise bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.  
Olay, bugün saat 09.00 sıralarında Ortakent Mahallesi Müsgebi Caddesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. Psikolojik sorunları bulunan Sadettin Keleş, iddiaya göre, annesi ve babası evde bulunduğu sırada mutfakta gaz açarak intihar girişiminde bulundu. Bu sırada mutfağa dolan gaz bir anda parlayınca yangın çıktı. Sesi duyan ve alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Babasını dışarı çıkaran Sadettin Keleş, annesiyle birlikte evin içerisinde kalıp, polislere kapıyı açmadı. Bunun üzerine, polis ekipleri, camını kırdıkları kapının arkasındaki kilidi açarak girdikleri evin mutfağındaki alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken, Sadettin Keleş ve annesi Hanife Keleş, dışarı çıkartıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar bulunan Sadettin Keleş'e sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keleş'in durumunun iyi olduğu bildirildi.
Öte yandan, polis ekiplerinin camı kırdığı ve kapıyı açtıktan sonra alevlere müdahale ettiği o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2021-11-29 21:19:16

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