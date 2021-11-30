Uluslararası suç şebekesi üyeleri tutuklandı Bodrum’da villa kiralayan uluslararası suç şebekesinin 27 üyesi, Bodrum’da çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde villa kiralayan 22’si Tayvan, 4'ü Çin ve biri Malezya uyruklu uluslararası suç şebekesi üyesi 27 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve Karadağ'da “insan ticareti ve uluslararası siber dolandırıcılık” yapan şebeke, 26 Nisan'da Antalya'da Jandarma Genel Komutanlığı ve Tayvan kolluk kuvvetleri işbirliğinde düzenlenen operasyonla çökertilmişti. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığınca Tayvan Kolluk Teşkilatı ile yürütülen operasyonda, 33 insan ticareti mağduru Tayvanlı kurtarılmış, 2'si Türk biri Tayvan uyruklu toplam 3 insan taciri yakalanmıştı. Uluslararası suç şebekesinin Muğla ilinde faaliyete devam eden unsurlarının tespit edilmesi üzerine Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı, Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Tayvan Kolluk Teşkilatı temsilcilerinin katılımı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı teknik desteği ile Bodrum Torba Mahallesi'nde kiraladıkları villada kalan uluslararası suç şebekesi üyesi 27 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonda 5'i kadın (4 Çin, 1 Tayvan uyruklu), 22'si erkek (21'e Tayvan, 1'i Malezya uyruklu) toplam 27 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Bodrum Adliyesine sevk edildi. Villada yapılan aramada çok sayıda telefon, tablet, hazır kart, bilgisayar, 120 bin TL ve 10 bin dolar nakit para ele geçirildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından uluslararası suç şebekesinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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