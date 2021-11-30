Aracın altında kalan sevgilisini 80 metre sürükledi, 'Hissetmedim' dedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aracın altında kalan sevgilisini 80 metre sürükledi, 'Hissetmedim' dedi

DHA

Aracın altında kalan sevgilisini 80 metre sürükledi, 'Hissetmedim' dedi


Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, birlikte yaşadığı Sahra Gizem Aksu'yu (46) çarptıktan sonra otomobilin altına alıp, 80 metre sürükleyerek, ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Özcan Oğuz'un (34) emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Oğuz'un, herhangi bir nesne ya da kişiyi aracın altına alıp, sürüklediğini hissetmediğini öne sürdüğü öğrenildi.
Kaza, 16 Kasım günü saat 02.00 sıralarında, Fethiye-Antalya kara yolu kenarındaki tali yolda meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında yürüyen Sahra Gizem Aksu'ya araç çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aksu, sağlık ekibinin müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kaza yerinde yapılan incelemede, Aksu'nun, otomobilin altında 80 metre sürüklendiği belirlendi. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Aksu'ya otomobille çarpan kişinin, birlikte yaşadığı Özcan Oğuz olduğunu tespit etti. Oğuz ve beraberindeki Ferhat T., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özcan Oğuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Ferhat T. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Oğuz'un polisteki ifadesine ise DHA ulaştı.
'KARARTI GÖRDÜM, ÇÖP SANDIM'
Özcan Oğuz, ifadesinde, saat 02.00 sıralarında yataktan kalktığında, Sahra Gizem Aksu'nun odada olmadığını belirterek, "Alt kata indim, Sahra yoktu. Evden dışarı çıkmak üzereyken, telefonumu kontrol ettim ve Sahra'nın 1 cevapsız aramasını gördüm. Cevapsız aramayı görür, görmez aramaya başladım. Bu esnada evden çıkmak üzereydim. Evin yanında park halindeki 48 ACS 496 plakalı araca tek başıma bindim ve kontağı çalıştırdım. Sahra'yı telefonla aramaya devam ettim. Evin araçla tek çıkışı olduğu için toprak yoldan asfalt yola L şekli çizerek döndüm. Bir taraftan aracı kullanıyor bir taraftan da sağa, sola bakıp Sahra'yı arıyordum. Telefonu çalmasına rağmen açmıyordu. Asfalta çıktıktan, L şeklindeki bu kavşağı döndükten sonra Antalya istikametine doğru devam ederken, kavşaktan tam olarak mesafeyi bilmem ama 60-100 metre kadar sonra sol tarafımda karartı gördüm. Bu karartının ne olduğuna o an anlam veremedim. Çöpe yakın olduğu için çöp olabileceğini düşündüm. Karartıyı geçtikten sonra Antalya istikametine tali yoldan devam ettim" dedi.
'SAHRA YERDE YATIYORDU, GÖZLERİ AÇIKTI'
Oğuz, otomobiliyle yaklaşık 1 kilometre gittikten sonra başka yola girdiğini kaydederek, "Hal kavşağından çevre yoluna çıkmadan bizim eve doğru giden sol taraftaki tali yola girdim. 1-1,5 kilometre kadar düz bir şekilde bu yoldan Antalya istikametine doğru evimizin de bulunduğu yoldan devam ettim. O esnada yavaş gidiyordum, evimizin yakınında ilk seferde gördüğüm karartı gözüme iyice çarpınca aracı durdurdum. Camı açtım, iyice karartıya baktığımda yerdeki kişinin bir insan olduğunu fark ettim. Biraz daha yaklaşınca Sahra Gizem Aksu olduğunu anlayıp, arabadan inip yanına gittim. Sahra yerde yatıyordu, gözleri açıktı, bağırsakları dışarıdaydı. Elimi Sahra'nın başının altına koydum" diye konuştu.
'FERHAT GELİNCE YARDIM İSTEDİM'
Kaza yerindeyken yanına arkadaşı Ferhat T.'nin tesadüfen geldiğini söyleyen Oğuz, "Ferhat'a 'Yardım et, Sahra'yı arabaya koyalım' dedim. Sahra'yı hastaneye götürmek için araca koymak istedim ancak Ferhat ya da yanında bulunan kadın 'Ambulans çağıralım' dedi. Yanılmıyorsam 112'yi aradılar daha sonra ambulans ve polis ekipleri geldi. Polisler, Sahra'nın kimliğini istedi. Koşarak eve çıktım ve kimliği alarak polislere verdim daha sonra cenaze aracı geldi. Cesedi araca koyup, hastaneye götürdüler. Ferhat ile birlikte aracımızla hastaneye gittik. Hastaneye giderken yanımızda Sahra'nın 14 yaşındaki oğlu vardı. Evimin önünden çıktığım ve evimin önünden aracımla geçtiğim saat 02.00 sıralarında herhangi bir nesne ya da kişiyi ezdiğimi ya da aracımın altına alıp sürüklediğimi hissetmedim" dedi. 
'TEHDİT MESAJI' SORUSUNA 'ŞAKA' CEVABI 
Telefon inceleme tutanağında Sahra Gizem Aksu'ya, 15 Kasım günü saat 16.36'da 'Ben akşam hainliği göstereceğim sana' mesajı attığını görülen Özcan Oğuz, "Aramızda zaman zaman karı kocanın arasında olacak ölçüde tartışma olurdu. Mesajda şaka kabilinde bir mesajdır, tehdit içermez. Kendisini doğrudan ölümle tehdit etmedim ancak yine şaka kabilinde birbirimizi çok sevdiğimiz için 2-3 ay öncesi, 'Birbirimiz öleceksek de birlikte ölelim' şeklinde sevgi dolu, şaka kabilinde sözler söyledik. Kesinlikle planlayarak, tasarlayarak ya da herhangi bir nedenle Sahra'yı öldürmedim ve ölümüne sebep olmadım" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN
2021-11-30 11:25:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kendini ve annesini evde diri diri yakmaya çalıştı
YEREL HABERLER Kendini ve annesini evde diri diri yakmaya çalıştı
Uluslararası suç şebekesi üyeleri tutuklandı Bodrum’da villa kiralayan uluslararası suç şebekesinin 27 üyesi, Bodrum’da çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı
YEREL HABERLER Uluslararası suç şebekesi üyeleri ...
Muğla'da uluslararası suç örgütüne yapılan operasyonda 27 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Muğla'da uluslararası suç örgütüne yapılan ...
Bodrum'da evini yakan kişiye polis müdahale etti
YEREL HABERLER Bodrum'da evini yakan kişiye polis müdahale etti
İstanbul- Dalaman uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalya'ya indi
YEREL HABERLER İstanbul- Dalaman uçağı, olumsuz hava koşulları ...
Ebru Şallı gözyaşları içerisinde babasını uğurladı
YEREL HABERLER Ebru Şallı gözyaşları içerisinde babasını uğurladı
Ebru Şallı'nın babası toprağa verildi
YEREL HABERLER Ebru Şallı'nın babası toprağa verildi
Marmaris’te motosikletlere bariyerli önlem
YEREL HABERLER Marmaris’te motosikletlere bariyerli önlem
Bodrum’da fırtına kabusu Ağaçlar ve direkler yıkıldı, elektrik telleri koptu
YEREL HABERLER Bodrum’da fırtına kabusu Ağaçlar ve direkler yıkıldı, ...
Bodrumspor, Başakşehir’e konuk olacak
YEREL HABERLER Bodrumspor, Başakşehir’e konuk olacak
Bodrum'da fırtına etkili oldu
YEREL HABERLER Bodrum'da fırtına etkili oldu
Marmarisli kaptanlar fırtınaya hazırlar
YEREL HABERLER Marmarisli kaptanlar fırtınaya hazırlar
Bodrum’u lodos vurdu Meteoroloji kırmızı kod uyarısı verdi
YEREL HABERLER Bodrum’u lodos vurdu Meteoroloji kırmızı kod uyarısı ...
Muğla'da sokaktaki cinayette 2 sevgiliye tutuklama
YEREL HABERLER Muğla'da sokaktaki cinayette 2 sevgiliye tutuklama
Su taşkınlarına önlem Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri yağmur yağılarında oluşabilecek su baskınlarının önüne geçmek çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
YEREL HABERLER Su taşkınlarına önlem Muğla Büyükşehir Belediyesi ...
Muğla’dan Ekim ayında en fazla ihracat Yunanistan’a Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Ekim ayı dış ticaret istatistiklerini yayımlarken, Muğla’nın Ekim ayı ihracatı 67 milyon 561 bin dolar olarak gerçekleşti.
YEREL HABERLER Muğla’dan Ekim ayında en fazla ihracat ...
Caretta caretta misina kurbanı
YEREL HABERLER Caretta caretta misina kurbanı
Geçici Hayvan Bakımevi Veterinerlik öğrencilerini ağırladı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Veterinerlik Fakültesi İç Hastalıkları kürsüsünde eğitim alan öğrenciler, Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’ni ziyaret etti.
YEREL HABERLER Geçici Hayvan Bakımevi Veterinerlik öğrencilerini ...
Fethiyespor uygun adım
YEREL HABERLER Fethiyespor uygun adım
Bodrumspor kupada Başakşehir'e konuk olacak
YEREL HABERLER Bodrumspor kupada Başakşehir'e konuk olacak
Dalyan'da Noel Pazarı yoğun katılımla gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Dalyan'da Noel Pazarı yoğun katılımla ...
Amcasını ve kuzenlerini vuran şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Amcasını ve kuzenlerini vuran şahıs tutuklandı
Kavgaların adresi DSV Yatçılık firması ortaklarından açıklama
YEREL HABERLER Kavgaların adresi DSV Yatçılık firması ortaklarından ...
Amcası ile kuzenlerini öldürdükten sonra 'Olması gerekeni yaptım' mesajını paylaşmış
YEREL HABERLER Amcası ile kuzenlerini öldürdükten sonra 'Olması ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.