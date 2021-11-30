Marmaris, Travel Turkey’de yer alacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris, Travel Turkey’de yer alacak

İHA

Marmaris, Travel Turkey’de yer alacak

Türkiye’nin en büyük turizm platformlarından biri olan Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı, sektörün önde gelen profesyonellerini 15. kez bir araya getirmeye hazırlanıyor. Marmaris de fuarda “Sen hep güzelsin Marmaris” temasıyla yer alacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde, İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık işbirliği ile dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini bir araya getiren ve Türkiye’nin en büyük uluslararası turizm platformu haline gelen Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı’nın 15.si bu yıl 24 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenecek.
Marmaris Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Fuarizmir’de gerçekleşecek fuardaki yerini alacak. 2022 turizm sezonu için yol haritası çizecek organizasyona bu yıl 22 il ve 5 ülkeden 500 kişi katılacak. İlk 2 gün profesyonel ziyaretçiye açık olan Travel Turkey İzmir Fuarı, son gün halka açık olacak. Fuar 10.00 ile 18.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
Turizm cenneti Marmaris, bu yıl fuarda “Sen hep güzelsin Marmaris” temasıyla yer alacak. Marmaris’in eşsiz koyları, berrak suları, muhteşem doğası ziyaretçilere anlatılacak. Marmaris Ticaret Odası, diğer meslek kuruluşları ve Marmarisli otelciler de özel olarak dizayn ettirilen 180 metrekarelik standa Marmaris Belediyesi çatısı altında yer alacak. Alternatif turizmle ilgili bilgilerin de verileceği fuar kapsamında 2 Aralık Perşembe günü, saat 15.00’da Marmaris standında bir de açılış kokteyli düzenlenecek.
Yangın felaketine rağmen Marmaris’in hala çok güzel, keyifli ve her mevsim tatil yapılabilecek bir yer olduğunu anlatılması açısından fuarın çok önemli olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Biz büyük bir felaket yaşadık ama bu Marmaris’in tamamen bittiği anlamına gelmiyor. Kafalarda oluşan algıyı değiştirmemiz ve Marmaris’in hep güzel olduğunu anlatmamız açısından fuar çok önemli. Fuarda diğer sektör temsilcilerimizle birlikte bunu anlatacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dünyanın önemli doğal miraslarından biri olan Dalyan Kanalları'na kamyonlarla kum ve taş dökülüyor 'Dalyan Kıyı Düzenlemesi' adı altında yapılan çalışma tepki gördü
YEREL HABERLER Dünyanın önemli doğal miraslarından biri olan Dalyan ...
Aracın altında kalan sevgilisini 80 metre sürükledi, 'Hissetmedim' dedi
YEREL HABERLER Aracın altında kalan sevgilisini 80 metre sürükledi, ...
Lodosa aldırış etmeyip sahilde gitar çaldılar
YEREL HABERLER Lodosa aldırış etmeyip sahilde gitar çaldılar
Okullarda dezenfekte çalışmaları devam ediyor Menteşe Belediyesi ekipleri devam eden 2021 - 2022 eğitim öğretim yılında okulların daha steril ve sağlıklı olması için dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.
YEREL HABERLER Okullarda dezenfekte çalışmaları devam ediyor Menteşe ...
Kendini ve annesini evde diri diri yakmaya çalıştı
YEREL HABERLER Kendini ve annesini evde diri diri yakmaya çalıştı
Uluslararası suç şebekesi üyeleri tutuklandı Bodrum’da villa kiralayan uluslararası suç şebekesinin 27 üyesi, Bodrum’da çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı
YEREL HABERLER Uluslararası suç şebekesi üyeleri ...
Muğla'da uluslararası suç örgütüne yapılan operasyonda 27 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Muğla'da uluslararası suç örgütüne yapılan ...
Bodrum'da evini yakan kişiye polis müdahale etti
YEREL HABERLER Bodrum'da evini yakan kişiye polis müdahale etti
İstanbul- Dalaman uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalya'ya indi
YEREL HABERLER İstanbul- Dalaman uçağı, olumsuz hava koşulları ...
Ebru Şallı gözyaşları içerisinde babasını uğurladı
YEREL HABERLER Ebru Şallı gözyaşları içerisinde babasını uğurladı
Ebru Şallı'nın babası toprağa verildi
YEREL HABERLER Ebru Şallı'nın babası toprağa verildi
Marmaris’te motosikletlere bariyerli önlem
YEREL HABERLER Marmaris’te motosikletlere bariyerli önlem
Bodrum’da fırtına kabusu Ağaçlar ve direkler yıkıldı, elektrik telleri koptu
YEREL HABERLER Bodrum’da fırtına kabusu Ağaçlar ve direkler yıkıldı, ...
Bodrumspor, Başakşehir’e konuk olacak
YEREL HABERLER Bodrumspor, Başakşehir’e konuk olacak
Bodrum'da fırtına etkili oldu
YEREL HABERLER Bodrum'da fırtına etkili oldu
Marmarisli kaptanlar fırtınaya hazırlar
YEREL HABERLER Marmarisli kaptanlar fırtınaya hazırlar
Bodrum’u lodos vurdu Meteoroloji kırmızı kod uyarısı verdi
YEREL HABERLER Bodrum’u lodos vurdu Meteoroloji kırmızı kod uyarısı ...
Muğla'da sokaktaki cinayette 2 sevgiliye tutuklama
YEREL HABERLER Muğla'da sokaktaki cinayette 2 sevgiliye tutuklama
Su taşkınlarına önlem Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri yağmur yağılarında oluşabilecek su baskınlarının önüne geçmek çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
YEREL HABERLER Su taşkınlarına önlem Muğla Büyükşehir Belediyesi ...
Muğla’dan Ekim ayında en fazla ihracat Yunanistan’a Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Ekim ayı dış ticaret istatistiklerini yayımlarken, Muğla’nın Ekim ayı ihracatı 67 milyon 561 bin dolar olarak gerçekleşti.
YEREL HABERLER Muğla’dan Ekim ayında en fazla ihracat ...
Caretta caretta misina kurbanı
YEREL HABERLER Caretta caretta misina kurbanı
Geçici Hayvan Bakımevi Veterinerlik öğrencilerini ağırladı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Veterinerlik Fakültesi İç Hastalıkları kürsüsünde eğitim alan öğrenciler, Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’ni ziyaret etti.
YEREL HABERLER Geçici Hayvan Bakımevi Veterinerlik öğrencilerini ...
Fethiyespor uygun adım
YEREL HABERLER Fethiyespor uygun adım
Bodrumspor kupada Başakşehir'e konuk olacak
YEREL HABERLER Bodrumspor kupada Başakşehir'e konuk olacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.