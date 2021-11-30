Dünyanın önemli doğal miraslarından biri olan Dalyan Kanalları'na kamyonlarla kum ve taş dökülüyor 'Dalyan Kıyı Düzenlemesi' adı altında yapılan çalışma tepki gördü

Muğla’nın dünyaca ünlü Dalyan Mahallesi'nde, Ortaca Belediyesi tarafından kıyı düzenlemesi çalışması yapıldı. Çalışmalar kapsamında Dalyan Kanalları’na dökülen molozlar ve kesilen ağaçlar büyük tepki çekti.

Muğla’nın Ortaca İlçe Belediyesi tarafından dünyaca ünlü Dalyan Mahallesi'nde başlatılan kıyı düzenlemesi çalışmaları, bölgede tepki gördü. Çalışmalar kapsamında koruma altındaki Dalyan Kanalları’na dolgu yapılması ve bazı bölgelerde ağaçların kesilmesi nedeniyle kıyı tahribatına neden olan çalışmalar tepki çekti.

Dalyan Turizm Kültür ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Orhan Yükselen, proje ile ilgili olarak, “Gördüğümüz kadarıyla bu iyileştirme değil. Buralarda yaşamamış ve yaşamayan birilerinin masa başında çizdirdiği bir şehir, tamamen doğalı bozma, betonlaşma” dedi. Belediye ise tepkilerin belediyeyi karalama çalışması olduğunu iddia etti.



"Dalyanlılara sordunuz mu?"

Dalyan Turizm Kültür ve Çevre Koruma Derneği adına yazılı bir açıklamada bulunan Dernek Başkanı Orhan Yükselen, “Bir işi doğru dürüst yapamayacak mıyız? Bu işe gerek var mı aslında? Varsa, doğal ve küçük bir kasabayı 'kentleşme' vizyonuyla değiştirmeye başlamadan önce sordunuz mu Dalyanlılara? Rızalarını, görüşlerini aldınız mı? Yerli ve yabancı turistlerin beklentileri, Dalyan'ı seçme sebepleri nelerdir, hiç düşündünüz mü? Çekinceleri, itirazları, önerileri dinleyip projenizi gözden geçirdiniz mi” diyerek düzenleme adı altında yapılan çalışmanın adeta doğal mirası yok etmek olduğunu ileri sürdü.

Ortaca Belediye Başkanlığı'na önümüzdeki hafta içinde Dalyan kanalı kıyı düzenlemesi konusunda her şeyin açıkça anlatılması için acil toplantı talep eden bir dilekçe verdiklerini belirten Yükselen, “Ama görünen o ki kıyı tahribatı hızla ilerliyor. Şu an yapılanın bile kıyı kanununa, Özel Çevre Koruma Bölgesi kanun ve yönetmeliklerine aykırı olduğunu görüyoruz ve bu gidişatın durması gerek. İyileştirme yapılması konusunda herkes hemfikir, ancak gördüğümüz kadarıyla bu iyileştirme değil, buralarda yaşamamış ve yaşamayan birilerinin masa başında çizdirdiği bir şehir, tamamen doğalı bozma, betonlaşma. Bizler buraları korumak için sürekli diken üstünde durmak zorunda mıyız? Hep dava açmak zorunda mı kalmalıyız bu süreçlerde? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ortaca Belediye Başkanlığı, bu projeyi durdurun. Projeyi halkla beraber yeniden gözden geçirin, küçültün, sadece elzem olanlarına doğal peyzajı bozmadan karar verelim” ifadelerini kullandı.



Belediyeden açıklama

Tepkilerin artması üzerine Ortaca Belediyesi’nden yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada "Son günlerde sosyal medya sayfalarında paylaşılmakta olan Dalyan Mahallesi Kıyı Düzenlemesi ile ilgili yersiz ve asılsız haberler yayınlamakta olup, belediyemiz karalanmaya çalışılmaktadır. Bu proje yasal olarak onaylanan ve uygulanmakta olan bir projedir. Belediyemizde bu proje kapsamında çevreye zarar vermeden ve yeşil alanları tahrip edilmemesi için hassasiyetle çalışmaların yürütülmesine yardımcı olmakta ve kontrolünü yapmaktadır. Uygulanmakta olan bu proje ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlarımıza gerekli tüm bilgiler verilecektir” denildi.

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