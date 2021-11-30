Bodrum’da öğretmenlerden kan bağışı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yeni açılan kan bağışı merkezinde düzenlenen kan bağışı etkinliğine katılan öğretmenler, kan bağışında bulundu.



Bodrum Belediyesinin otogardaki bir ofisi Kızılay’a kan alma alanı olarak tahsis edildi. Bu alanda Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay Marmaris Kan Bağışı Merkezi "Bodrum Sana Kanım Feda" adlı kan bağışı kampanyası düzenledi. Kampanyaya katılan öğretmenler ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri, kan bağışında bulundu.



Etkinliğe kan bağışında bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe şunları dile getirdi: “Kan dediğim unsur insan hayatının kurtulmasını sağlayan en önemli etkenlerden bir tanesi. Acil müdahale gereken hastalar için, kanser hastaları için, tedavi gören hastalar için hiç bitmeyen bir ihtiyaç. Bu mesele sadece Kızılay’ın bir meselesi olamaz. Bu konu eğitimin, eğitimcilerin sürekli gündeminde olması gereken ve olacak bir konudur. Dolayısıyla biz Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu tarz faaliyetleri sıklaştıracağız, sayısını arttıracağız. Temini sadece insandan olan bu meselede topluma bir değer oluşturmak, katkı oluşturmak amacındayız. Bunun gibi faaliyetleri çoğaltacağız”



Kızılay Marmaris Kan Bağış Merkezi yetkilisi Neşe Acaroğlu kan alma merkezinin belirli günlerde açık olacağını ifade ederek “Şu an günlerimizi sabitleyemedik. Bütün personel Marmaris’ten geldiği için o nedenle günleri henüz ayarlayamadık. Her hafta bunun bilgilendirmesini yapıyoruz. Bunun yanından resmi kurumlar ve STK’larla etkinlikler planlıyoruz. Geçen hafta 24 Kasım Öğretmenler Günü’ydü. Onların katılımıyla kan bağışı organizasyonu planladık” dedi.

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