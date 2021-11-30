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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum’da hafriyat terörü

İHA

Bodrum’da hafriyat terörü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde inşaat sezonun açılmasıyla birlikte ormana, hazine arazilerine ve vatandaşların şahsi arazilerine dökülen inşaat hafriyatları görüntü kirliliği oluşturuyor. Bodrum Belediyesi ise gece gündüz kaçak hafriyat dökenlerin peşinde düştü.

Bodrum’da başlayan inşaat sezonunun ardından birçok inşaat firması, inşaat hafriyatlarını ormana, devlet ve belediye arazilerine hatta şahıs arazilerine bile dökmeye başladı. Bodrum Belediyesi ise kaçak hafriyatla mücadelesini sürdürürken, belediye ekiplerinin ceza yazmasına rağmen kaçak hafriyat dökümleri dur durak bilmiyor. Son olarak Karakaya Mahallesi'nde bir şahsın arazisine dökülen hafriyat vatandaşı çileden çıkardı. Arazisinin içerisine ve girişine dökülen hafriyatları gören vatandaş o anları fotoğraflayarak suç duyurusunda bulundu.

Gümüşlük Mahallesi'ndeki döküm sahasının inşaat yasakları bitmesine rağmen açılmamasından dolayı yatırımcı firmalar zor durumda kaldığı öğrenildi. Bu durumu fırsat bilen inşaat hafriyat firmaları yüksek maliyetlerden dolayı hafriyatlarını Bodrum çıkışındaki saha yerine vatandaşların arazisine dökmeye başladı.

Cezalar kaçak hafriyatın önüne geçemiyor
Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Bodrum’un birçok bölgesinde kaçak hafriyat döken kamyonlara, iş yerlerine baskın yaparak çevre kirliliğinin önüne geçmeye çalışıyor. Tespit ettikleri kaçak dökülen hafriyatların kim tarafında döküldüğünü bulan ekipler ceza yazarak döktükleri hafriyatların kaldırılmasını istiyor. Encümen kararıyla kaldırılması kararı alınan hafriyatları yüklenici firmanın kaldırmaması halinde mahkemeye baş vuran Bodrum Belediyesi kendi imkanlarıyla hafriyatları kaldırarak hafriyat döken firmaya fatura ediyor. Bu duruma bile aldırış etmeyen bazı hafriyat firmaları yerleşim yerlerine uzak olan bölgelerde hafriyat dökümüne devam ediyor.

6 ay ile 2 yıl arasında hapis cezası
Konuyla ilgili açıklama yapan Av. Baran Akçan firmaların kaçak dökümlerin cezasının 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası olduğunu ifade ederek “ İnşaat yoğunluğu yaşanan yerlerde son zamanlarda büyük bir problem olarak gözlemlenmekte. Telafisi olmayan zararlar doğmakta. Arazi bozulmaları ve kirlenmesi söz konusudur. Orman arazileri, hazine arazileri özelliklede yanan orman arazileri hatta şahıs arazileri bile tehlike altında. Bunun en büyük sebebi ise kaçak dökümlerde büyük rantlar söz konusu olması ve denetimlerin maalesef yetersiz kalması, döküm sahalarının uzak veya yetersiz olmasından kaynaklanıyor. Denetim yetkisi, çevre kanunu ve yasal mevzuat gereğince yetkiler büyükşehir belediyelerine aittir. Büyükşehir belediyeleri ilçelerdeki bölgelere yetişmekte zorlanıyorlar. İlçe belediyelerin ve Emniyet güçlerinin maalesef denetim yetkisi bulunmamakta. Döküm faaliyeti yapılan veya yapılması muhtemel olan alanlarda gerekli denetimlerin sıklaştırılması gerekmekte. Biz bunu engelleyemesek ilerde bu döküm yapılan alanlarda çok büyük çevre felaketleriyle karşılaşacağımız aşikardır. Türk Caza kanunu ve Çevre kanununda düzenlenmiştir. Türk Ceza kanununda çevreyi kirletenler 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor. Diğer taraftan ise kabahatler kanunu ve Çevre kanunu uyarınca da çevreyi kirleten miktar kadar para cezasıyla karşılaşabilirler. Kaçak döküm faaliyeti tespit edildiğinde öncelikle sorumluların yakalanması gerekiyor. Bununla ilgili tutanaklar ve işlemler tamamlandıktan sonra dökülen hafriyatın veya yıkılan bir yerin molozlarının oradan kaldırılması için bu kişilere, faillere bir süre veriliyor. Verilen süre içerisinde bu hafriyatın oradan kaldırılması gerekiyor. Kaldırmadığı taktirde devlet birimleri tarafından Çevre ve Şehircilik ekipleri tarafından bunun kaldırılması sağlanıyor, gerekli tüm masraflarda bu işin faillerine yüklenmesi gerekiyor” dedi.

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