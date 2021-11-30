Lodos, Bodrum’da lüks yatı karaya sürükledi

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle lüks yat karaya vurdu.

Bodrum’da 2 gündür süren lodos hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kuvvetli rüzgar sebebiyle Bodrum Datça feribot seferleri iptal edildi. Sahili döven dalgalar iskeleleri parçaladı. Denizde bağlı buluna bazı balıkçı kayıklarını karaya sürükledi, bazıları da alabora oldu. Yalıkavak mahallesinde bir yat ise sahile oturdu. Lüks yat sahibi tarafından vinçle denizden çıkarıldı. İskelenin kopan parçaları ise dalgalarla birlikte sahile sürüklendi.

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