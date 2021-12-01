Uçak: “Her kazanım bir mücadele gerektiriyor” Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak Seydikemer ilçesinde üyeler ile bir araya geldiği toplantıda son toplu sözleşmede 92 kazanım elde ettiklerini açıkladı.

EğitimBirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak ve Başkan Yardımcısı Aytaç Yalçın Seydikemer İlçelerinde okul ve kurumları ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferah San ve okul ile kurumlarda görev yapan öğretmenler ile bir araya gelindi.

Kamu görevlilerinin mali kayıpları telafi edilmeli

Uçak, kamu görevlilerinin mali kayıplar yaşadığını, gerek salgının üretmiş olduğu negatif etki gerek enflasyon ve kur kaynaklı kayıpların artışı, gerekse alım gücündeki düşüş nedeniyle ortaya çıkan sıkıntıların tazmin ve telafisinin KPDK ile çözüme kavuşturulabileceğine inandıklarını açıkladı.

Önder Uçak son toplu sözleşme ile 92 yeni kazanım daha elde ettiklerini ifade ederek, “Hiçbir başarı kendiliğinden gelmiyor, kazanımlar çaba gösterilmeden, mücadele edilmeden elde edilmiyor. Bizler gerek sahada gerek masada büyük bir mücadele örneği gösterdik. Kazanımlarımızı korumak, sorunlarımızı çözmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Uçak; “3600 ek gösterge ve sözleşmeli personel konularını hükme bağladık, 2022 yılı içerisinde bakanlıkla birlikte çalışarak sonuca kavuşturacağız. Üniversite idari personelinin merkezi yer değişikliği konusunda çalışma yapılmasını da hükme bağladık. 400 TL toplu sözleşme ikramiyesiyle sendikalısendikasız farkını ilk defa toplu sözleşme hükmüne dönüştürdük" dedi.

Büyük Türkiye hedefi için eğitimin ve eğitim sorunları mutlaka çözülmesi gerektiğini ifade eden Uçak, “Eğitim BirSen’in varlığı dün olduğu gibi, bugün de, yarın da gereklidir. Güçlü ve büyük Türkiye hedefi için eğitimin ve eğitim çalışanlarının sorunları mutlaka çözülmeli ve memnuniyeti arttıracak adımlar hızla atılmalıdır” dedi.

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