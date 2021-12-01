Fethiye’de 53 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fethiye’de 53 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İHA

Fethiye’de 53 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 53 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 3 aydır takip ettikleri, "Birden fazla kişiyi silahla yağma" suçundan 53 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Ö'nün (72) Menteşeoğlu Mahallesi'ndeki evine geldiğini belirledi. Hükümlü, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.Ö, çıkarıldığı mahkemece cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fırtına sonrası sahil temizliği yaptılar
YEREL HABERLER Fırtına sonrası sahil temizliği yaptılar
Köyceğizli kadın çiftçilere kıl keçisi desteği Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsalda yaşayan kadınların ev ekonomisine destek amaçlı kıl keçisi dağıtımı Köyceğiz ilçesinde devam etti.
YEREL HABERLER Köyceğizli kadın çiftçilere kıl keçisi desteği Muğla ...
Uçak: “Her kazanım bir mücadele gerektiriyor” Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak Seydikemer ilçesinde üyeler ile bir araya geldiği toplantıda son toplu sözleşmede 92 kazanım elde ettiklerini açıkladı.
YEREL HABERLER Uçak: “Her kazanım bir mücadele gerektiriyor” Eğitim ...
Dalaman’da öğrencilere trafik güvenliği ve KADES eğitimi
YEREL HABERLER Dalaman’da öğrencilere trafik güvenliği ve KADES ...
Çöpten taze meyve sebze çıktı Taze meyve ve sebzelerin çöpe atılması tepki topladı
YEREL HABERLER Çöpten taze meyve sebze çıktı Taze meyve ve ...
Muğla'da şiddetli rüzgarda iskeleler parçalandı, tekneler battı
YEREL HABERLER Muğla'da şiddetli rüzgarda iskeleler parçalandı, ...
Büyükşehir’den Fethiye’nin kırsal Mahallesi Söğütlü’ye içme suyu Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye’nin kırsal mahallelerinden Söğütlü Mahallesi Hasanbağı mevkiinde 3 bin 400 metre uzunluğunda içme suyu hat çalışması gerçekleştirdi.
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Fethiye’nin kırsal Mahallesi ...
Yunanların ölüme terk ettiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtarıyor Sahil Güvenlik ekipleri 1 ayda 929 hayat kurtardı Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Kasım ayında Muğla kıyılarına geri itilen toplam 929 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunanların ölüme terk ettiği göçmenleri Sahil ...
Ajda Pekkan'dan Bodrum'a tam destek
YEREL HABERLER Ajda Pekkan'dan Bodrum'a tam destek
Bodrumspor'da kupa coşkusu
YEREL HABERLER Bodrumspor'da kupa coşkusu
Bodrum’la Montenegro arasından dostluk köprüsü kuruldu
YEREL HABERLER Bodrum’la Montenegro arasından dostluk köprüsü ...
Dalyan Turizm Kültür ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Orhan Yükselen, kanalın doldurulmasını değerlendirdi "Çalışmalar Dalyan'ın yapısını bozmadan yapılmalı"
YEREL HABERLER Dalyan Turizm Kültür ve Çevre Koruma Derneği Başkanı ...
Akyaka’da lodos tekne batırdı Sakin Kent Akyaka’da denizin taşması sonrası oluşan dalgalarda su alan bir tekne batarken, vatandaşlar Maden iskelesinde teknelerin dalgalardan zarar görmemesi için kurtarma çalışması yaptı
YEREL HABERLER Akyaka’da lodos tekne batırdı Sakin Kent Akyaka’da ...
Lodos iskeleleri kopardı, tekneler hasar gördü Muğla genelinde etkili olan lodos ve fırtınada Ula’nın Akyaka mahallesindeki Maden iskelesine bağlı tekneler kıyıya vuran dalgalar sonucu zarar görürken, ahşap iskelelerde büyük hasar oluştu.
YEREL HABERLER Lodos iskeleleri kopardı, tekneler hasar gördü Muğla ...
Kaçak yapıların yıkılmaması ile ilgili açılan soruşturmaya başkanlardan yanıt
YEREL HABERLER Kaçak yapıların yıkılmaması ile ilgili açılan ...
Bodrum'da fırtına: 1 tekne karaya oturdu, iskeleler yerinden söküldü
YEREL HABERLER Bodrum'da fırtına: 1 tekne karaya oturdu, iskeleler ...
Lodos, Bodrum’da lüks yatı karaya sürükledi
YEREL HABERLER Lodos, Bodrum’da lüks yatı karaya sürükledi
Kayıklar alabora oldu, tekne kıyıya vurdu Muğla'da balıkçılar, tekneleri başında nöbet tuttu
YEREL HABERLER Kayıklar alabora oldu, tekne kıyıya vurdu Muğla'da ...
Başkan Gürün, görevde yükselen personeli kutladı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Osman Gürün, görevde yükselme sınavında başarılı olan 51 personele, başarı belgesi vererek, itfaiye ve zabıta personelinin yeni rütbelerini taktı.
YEREL HABERLER Başkan Gürün, görevde yükselen personeli ...
Marmaris’te sahilin keyfini bu defa güvercinler çıkardı Yüzlerce güvercin sahilde renkli görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Marmaris’te sahilin keyfini bu defa güvercinler ...
Ula’nın iki kırsal mahallesine ek içme suyu Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Muğla’nın Ula ilçesi Gölcük ve Kıyra mahallelerine ilave içme suyu sağlama çalışmalarına başladı.
YEREL HABERLER Ula’nın iki kırsal mahallesine ek içme suyu Muğla ...
Fethiyespor ile Ağrıspor dostluğu sürüyor
YEREL HABERLER Fethiyespor ile Ağrıspor dostluğu sürüyor
Bodrum’da hafriyat terörü
YEREL HABERLER Bodrum’da hafriyat terörü
Fethiye ‘Kısa Mola’ merkezinde yüzler gülüyor Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’de ilk olan ve engelli bireylere hizmet vermek için kurulan Kısa Mola Merkezleri faaliyetlerine devam ediyor.
YEREL HABERLER Fethiye ‘Kısa Mola’ merkezinde yüzler gülüyor Muğla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.