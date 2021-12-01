Bodrum'da fırtına sonrası gönüllülerden sahilde temizlik



Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 'Mis Gibi 1 Bodrum' grubu, 2 gün süren fırtınanın ardından sahillerde biriken çöpleri topladı. 15 torba çöp toplayan gönüllüler, herkesin doğaya karşı duyarlı ve saygılı olması çağrısında bulundu.

Bodrum'da 2 gündür etkili olan fırtınanın ardından, 'Mis Gibi 1 Bodrum' gönüllüleri, OrtakentYahşi sahilinde bir araya geldi. Her yaştan 10 gönüllünün katıldığı etkinlikte çevreciler, 4 saat boyunca hem plajda hem de bölgede temizlik yaptı. Sahilden ve çevreden her çeşit çöpün çıkması dikkat çekerken, gönüllüler, vatandaşları çevreyi koruma konusunda duyarlı olmaya davet etti. Gönüllüler, 4 saatte 15 torba çöp topladı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2021-12-01 20:24:08



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