Datça’da yürüyüş yaparken kaybolan iki kişi kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde akşam saatlerinde yürüyüşe çıkan ve kaybolan iki kişi bölgeye giden 6 kişilik kurtarma ekibi tarafından bulunarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre iki arkadaş Kargı Domuz Çukuru bölgesinde akşam saatlerinde yürüyüşe çıktı. Yaklaşık iki saatlik yürüyüşün ardından iki arkadaş Nergiz Tepesi İnce Burun mevkiinde yolunu kaybetti. Yakınlarının kendilerinden haber alamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye, Datça Mahalle Afet Gönüllüleri (MAGAME) gönderildi. Bölgeye giden 6 kişilik ekip, yapılan aramalar sonucunda kaybolan kişilere ulaştı. Yürüyüş esnasında kaybolan iki kişi kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

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