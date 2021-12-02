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Menteşe’nin Yeni yıl ajandasında tarımsal üretim var Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, pandemi sürecinde tarımın önemini üreterek gördüklerini, 2022 yılında da üretime ve vatandaşları desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

İHA

Menteşe’nin Yeni yıl ajandasında tarımsal üretim var Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, pandemi sürecinde tarımın önemini üreterek gördüklerini, 2022 yılında da üretime ve vatandaşları desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş 2022 yılı tarımsal üretime yönelik açıklamalarda bulundu. Pandemi sürecinde yerli üretimin öneminin bir kez daha anlaşıldığına dikkat çeken Başkan Gümüş, “Covid19 sürecinde tarımsal üretime ağırlık verdik ve bu kapsamda belediyemiz bünyesinde tarım birimi kurduk. Sebzeden meyveye, zeytinden buğdaya her ürünü üreterek halkımızla paylaştık. Yeni yılda tarımsal üretime ve üreticilerimize destek vermeye devam edeceğiz” dedi.
Menteşe Belediyesi 2022 yılı tarımsal üretim çalışmaları hakkında açıklama yapan Başkan Gümüş, pandemi sürecinde başlayan tarımla dayalı üretime yeni yılda da devam edeceklerini, yerli ata tohumlarına sahip çıkacaklarını belirterek şunları söyledi: “Geleceğimiz tarımda, toprakta, üretimde. Sağlıklı bir geleceğe ancak sağlıklı bir tarım politikası ve uygulamalarıyla ulaşabiliriz. Bunu da yerli ata tohumlarımıza sahip çıkarak yapabiliriz. Geçtiğimiz yıl belediyemize ait Kafaca, Kıran, Düğerek ve Ortaköy Mahallelerimizdeki arazilerimizde 15 tona yakın sebze ürettik. Hasadı yapılan ürünlerimizi aşevimizde kullanmanın yanında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla paylaştık ve 2 bin 800 haneye ulaştırdık. 31 dönüm arazimize nohut, 88 dönüm arazimize karakılçık buğdayı ektik. Ektiğimiz buğdaydan 6 ton hasat elde ederek üreticimize, vatandaşımıza dağıttık. Bir kısmını da yine saman balyası halinde besicilik yapan vatandaşlarımıza ulaştırdık. Büyükşehir Belediyemizle birlikte ortak bir projeye imza atarak ipekböceği yetiştiriciliğini bölgemizde yeniden canlandırdık. 13 kadın ve genç üreticimize alım garantili koza desteği sağladık. Yeni yıla yaklaştığımız şu günlerde belediyemize ait zeytinlikler ile yol kenarlarındaki zeytin ağaçlarımızdan hasadımızı yaparak zeytinlerimizi topladık. Toplanan zeytinlerden elde edilecek zeytinyağını hem belediyemize ait aşevinde yemek yapımında değerlendirecek hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız.”
“Geleceğimiz için üreticeğiz”
52 kırsal mahallesi ile Menteşe’nin bir tarım kenti olduğuna vurgu yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Menteşe kırsal mahallelerimiz ile birlikte bir tarım kenti. Halkımız geçimini daha çok tarımdan elde ediyor. Belediye olarak bugüne kadar tarıma destek olmaya, tarımdan geçimini sağlayan vatandaşlarımızla, çiftçilerimizle yan yana olmaya çalıştık. Yeni yılda da çalışmalarımız bu yönde olacak. Yerli üretimi ve üreticiyi destekleyen tarım uygulamalarımızla toprağımıza, suyumuza, yerel ata tohumlarımıza sahip çıkarak geleceğimiz için üretmeye devam edeceğiz” dedi.

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