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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum Belediyesi 17 sitenin kıyı sorununu çözdü

İHA

Bodrum Belediyesi 17 sitenin kıyı sorununu çözdü

Bodrum Belediyesi’nce denize kıyısı bulunmayan siteler için mevcut düzenlemeler masaya yatırıldı. Sitelerin kıyı sorunları ile plaj alanlarındaki yaşanan problemler Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından değerlendirildi ve çözüme kavuşturuldu.

Bodrum Belediyesi Kızılburun Mevkii'nde bulunan yaklaşık 3 bin 500 konutlu 17 sitenin kıyı sorununu çözerek site sakinleri plaja kavuşturuldu. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mevcut yol düzenlemesi, asfaltlama, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirirken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri peyzaj düzenlemesi çalışmalarını tamamladı.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Kızılburun Siteleri Platformu’nun değerlendirme toplantısını katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 17 sitenin yönetim kurulu başkanlarıyla bir araya gelmişti. Platform yönetimi, daha önce hazırlamış olduğu sosyal ve teknik altyapı alanları analizlerini Başkan Aras’a sunarak teslim etmişti. Başkan Aras, Kızılburun Sitesi Platformu üyelerinin istek ve taleplerini dinlemiş, ilgili birimlere çözüme kavuşturulması için gerekli talimatı vermişti.

Kızılburun Siteleri Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya Özük ve platform yöneticilerinin katıldığı değerlendirme toplantısından sonra harekete geçen Bodrum Belediyesi ekipleri, Kızılburun Caddesi, Dirmil Mahallesi ve Şendoğan Caddesi’ndeki yaklaşık 3 bin 500 konutun bulunduğu sitelere hizmet götürmeye devam ediyor. Bakım, onarım, alt yapı çalışmaları ile mevcut sahil peyzaj düzenlemeleri ve palmiye ağaçlarının dikimi yapılarak üst yapı çalışmaları da tamamlandı.

Kızılburun Siteleri Platformu çözüme kavuşturulan hizmetlerden dolayı Bodrum Belediyesi Başkanlık makamına teşekkür mesajı teslim etti. Kızılburun Siteleri Yönetim Kurulu imzasını taşıyan teşekkür mesajı ise şöyle;
“Kızılburun Siteleri Platformu olarak, kıyısı bulunmayan siteler için “Plaj Alanı” oluşturulması talebimiz, Belediye Başkanlığınızca değerlendirmeye alınmış ve Dirmil Mahallesi, Şendoğan Caddesi mevcut sahil peyzajı, bakımı, onarımları ve palmiye ağaçları dikilerek, alt yapı çalışmaları tamamlanarak plaj yöre halkının hizmetine sunulmuştur. Şendoğan Caddesi ve devamı ile Kızılburun Caddesi bozuk yolları onarılarak asfaltlama çalışmaları yapılması talebimiz, Belediye Başkanlığınızca değerlendirmeye alınmış olup, yollarımızın asfaltlama uygulaması ve onarımları yapılmış yöre halkının hizmetine sunulmuştur. Kızılburun Siteleri Platformu yaklaşık 3 bin 500 konutun ev sahipliği yaptığı siteler adına bölgemize vermiş olduğunuz üstün hizmet, gayretli çalışmalarınızdan dolayı şahsımız olmak üzere ekibinize ve çalışanlarınıza teşekkürü bir borç biliriz. Başarılarınızın devamını dileriz. Sevgi ve saygılarımızla”

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