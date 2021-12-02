Milas'ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Muğla’nın Milas ilçesinde eğitim öğretim gören ve il, bölgesel, ulusal yarışmalarda Türkiye dereceleri kazanarak ilçemizi gururlandıran öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.



Farklı branşlarda il, bölgesel ve ulusal anlamda düzenlenen yarışmalarda Milas’ı temsil ederek dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda düzenlenen törene, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Türker Yurtsever, Mahir Kuzu, Ali Aktaş, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke tarafından video sunumu eşliğinde ödülleri takdim edildi.



Ödül töreninde öğrencileri tebrik eden Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke “Milas eğitim noktasında güzel başarılara imza atıyor ve atmaya da devam edecektir. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor ve başarılar diliyorum” dedi. Ödül töreni hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

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