Engelli öğrenciler bir günlüğüne polis oldu

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Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Amirliği ile Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla polis üniforması giydirdiği engelli öğrencilerle beraber trafik denetimlerinde bulundu.



Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören engelli öğrenciler, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla, İlçe Emniyet Amirliğine bağlı, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri ile birlikte, trafik denetleme uygulamasına katıldı. Polis üniforması giyen öğrenciler, durdurdukları araçlar sürücülerine karanfil hediye etti.

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Etkinlik sonunda İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Serpil Çalışkan, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Amiri Oben Ardıç, ve Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amir yardımcısı Gökhan Kam öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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