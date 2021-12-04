Datça açıklarında 25 düzensiz göçken kurtarıldı Datça açıklarında Yunanistan Sahil güvenlik unsurları tarafından lastik bota bindirilerek Türk karasularına gri itilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 25 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sabah saatlerinde Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölge kurtarma botu gönderdi. Yunanistan güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler içinde 3 Nijer, 3 Mali, 3 Komor Adaları, 3 Burkina Faso, 2 Senegal, 2 Etiyopya, 2 Gana, 2 Haiti, 1 Benin, 1 Fil Dişi,1 Gine, 1 Kongo ve 1 Kamerun uyruklu göçmen bulunurken, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.