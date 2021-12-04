Bodrum’da kaçak iskeleler teker teker yıkılıyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kaçak konutların yıkımının yanı sıra kaçak iskelelerin yıkımı da başladı. Deniz üstüne yapılan kaçak iskeleler teker teker yıkılmaya başladı.

Bodrum Belediyesi, kaçak yapılara karşı verdiği mücadeleyi sahillere kaçak olarak yapılan iskelelerin yıkımı ile sürdürüyor. Ortakent Yahşi Mahallesi sahil şeridinde ilk iskele yıkımını gerçekleştiren belediye ekipleri, diğer bütün mahallelerde aynı çalışmayı sürdürecek. Bodrum Belediyesi kaçak olarak yapılan ve özel tekneler tarafından kullanılan iskeleler için yıkım çalışması başlattı. Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü, Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 3621 sayılı kıyı kanunu ve kıyı kanununun uygulanmasına dair yönetmelikle getirilen yeni düzenlemeler kapsamında, sahillerde bulunan kaçak iskelelerin yıkımına başladı.

Denizde sıkı denetim

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan ülke genelinde tüm kıyı bandında uygulanması zorunlu olan iskele genelgesine göre rekreatif amaçlı iskeleler için başlatılan denetimler, denize girmenin mümkün olduğu kumluk ve çakıllık kıyı alanlarında bulunan tüm iskeleleri kapsıyor. Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri ile Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, iskelelerle ilgili yeni mevzuat kapsamında, kıyılarda sahil şeritlerinin doğal özelliklerini gözeterek korumak ve halkın kullanımını engelleyecek unsurların kaldırılması için denetimlerini sıkı tutuyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, genelgenin 6 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandığına işaret ederek şu bilgilendirmede bulundu; “2021/5 sayılı genelge kapsamında kıyının kumluk olduğu alanda yeni iskele yapmanın mümkün olmadığı gibi mevcut iskelelerin yürürlükteki ilgili mevzuat gereğince yasal hale getirilemeyeceği anlaşıldığından, Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce ilk olarak Ortakent Yahşi Sahilindeki iskele ve platformların yıkımlarına başlanılması istenilmiş ve yıkım işlemleri Bodrum Belediyesi yıkım ekiplerince başlatılmıştır” dedi.

Yürürlüğe giren mevzuat gereği, Bodrum’da başlatılan iskele yıkımlarının ilkinin Ortakent Yahşi Mahallesi sahil şeridinde, 166/1 no'lu parsel önündeki iskelenin yıkımı ile başladığının belirtildiği açıklamada, iskele sökümlerinin hazırlanan program dahilinde tüm mahallelerde süreceği ve mevzuata uymayan iskelelerin kıyı alanlarından kaldırılma çalışmalarının devam edeceği ifadesi kullanıldı.

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